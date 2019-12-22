«Где его носило?» Спустя 50 лет медвежонок Умка вернулся к маме

Источник материала: Аргументы и факты

Спустя 50 лет знаменитый белый медведь Умка вернулся к своей маме-медведице. Студия «Союзмультфильм» опубликовала на своем Youtube-канале новый мультфильм о приключения медвежонка, который получил название «Умка на елке».

«Многие поколения ждали этого момента»

«Новый "Умка на ёлке" расскажет о важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений, а также покажет пример доброго отношения к братьям нашим меньшим. Он станет логичным завершением трилогии», — говорится в описании мультфильма.

«Уверена, что многие поколения наших зрителей долго ждали этого момента, надеялись и представляли радостную встречу! И вот теперь мы наконец можем узнать, удалось ли самому трогательному, искреннему и смелому полярному мишке найти своего товарища. И, конечно, в финале прозвучала песня — добрая и мелодичная, в лучших традициях отечественной мультипликации. Это замечательный подарок российским зрителям на Новый год», — приводит слова председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой портал «Собака.ru».

Как создавалась легенда

Оригинальный мультфильм под названием «Умка» вышел ровно 50 лет назад, в 1969 году. Автором сценария стал писатель Юрий Яковлев, создавший немало книг для детей и подростков.

Режиссерами мультфильма стали два Владимира — Пекарь и Попов.

Роль мальчика, с которым подружился медвежонок, озвучила легендарная Клара Румянова, чьим голосом говорит Заяц из «Ну, погоди» и десятки других мультипликационных героев. Самого Умку «научила говорить» актриса Маргарита Корабельникова, для которой эта роль стала самой звездной.

Ну и, конечно, «Умку» невозможно представить без «Колыбельной медведицы», превратившейся в шлягер для нескольких поколений жителей постсоветского пространства. Текст к песне написал автор сценария Юрий Яковлев, музыку — композитор Евгений Крылатов, а исполнила «Колыбельную» певица Аида Ведищева.

Долина перепела «Колыбельную медведицы»

В 1970 году вышел второй мультфильм о приключениях белого медвежонка под названием «Умка ищет друга».

Над ним работала практически та же команда, что и в первый раз, с одним изменением, которое не все замечают — у мамы Умки сменился голос. В первом мультфильме Медведица говорила голосом актрисы Варвары Поповой, а во втором ее заменила звезда Театра сатиры Вера Васильева. «Песенку Умки» исполнила Маргарита Корабельникова.

По сюжету второго мультфильма непоседливый медвежонок пробирается в вертолет, чтобы найти мальчика, улетевшего на новогоднюю елку. Он машет лапой маме и обещает вернуться.

На протяжении пятидесяти лет на этом история медвежонка заканчивалась. Но теперь «Союзмультфильм» решил воссоединить разлученное медвежье семейство.

По понятным причинам третью часть картины создавала новая команда. Автором сценария стала Мария Богданова, режиссером — Александр Воробьев, художником-постановщиком — Петр Захаров. Умку и его друга озвучила актриса Лариса Брохман, а «Колыбельную медведицы» исполнила Лариса Долина.

«Это не Умка... Ноль эмоций»

Отклики на нового «Умку» получились достаточно противоречивыми. Пользователи в комментариях на Youtube-канале пишут:

«Это не Умка... Ноль эмоций. И уж точно не те, которые испытываешь при просмотре старых советских мультфильмов...»

«Ну что, не думал, что скажу спасибо Союзмультфильму за продолжение. Однако ж... Всё детство переживал за медвежонка, которого добрые люди явно бы посадили в зоопарк на пожизненное или сдали в цирк. А теперь мои дети могут быть спокойны — мишка вернулся домой к маме»

«Жаль, но это не Умка времен СССР, а типичный почерк от новых Простоквашино... В общем, чувств ностальгии нет, не зацепило»

«Сев в вертолёт, Умка прошел сквозь время из 1969 года в 2019 год? Судя по роботам, там все переместились...»

«Мультфильм получился очень хороший и позитивный. Однако есть вопрос по сюжету. Умка улетает на вертолёте в 1970 году, а прилетает на современный сортировочный центр с роботом, то есть в 2019-й. ГДЕ ЕГО НОСИЛО ЦЕЛЫХ 49 ЛЕТ?»

«Погода не лётная, заводи ледокол. Ну конечно. Умка заскучал по маме. Батяня, заводи ледокол»

Впереди Кеша-стендапер и обновленные Волк с Зайцем

Мультфильм «Умка на елке» стал продолжением масштабной кампании по переосмыслению советской мультипликационной классики, начавшейся с «Простоквашино».

С апреля 2018 года по настоящее время вышли 24 серии нового мультсериала «Простоквашино», ставшего продолжением знаменитой советской трилогии. Всего запланировано 30 серий, однако создатели уже намекнули на возможность продолжения в виде спин-оффа о приключениях младшей сестры Дяди Федора Веры Павловны.

Летом 2020 года представители «Союзмультфильма» пообещали представить новую серию самого главного советского мультипликационного хита – «Ну, погоди!» О том, что будет происходить на сей раз с Волком и Зайцем, пока нет никакой информации.

Еще летом 2019 года Министерство культуры России заявило о том, что окажет финансовую поддержку производству продолжения легендарных советских мультфильмов. Помимо «Простоквашино», «Ну, погоди!» и «Умки» в очереди на «новую жизнь» «Веселая карусель», «Приключения Пети и волка», «Возвращение блудного попугая» и другие советские хиты.

Не исключено, что выросшие мальчики и девочки советских времен своих прежних любимцев не узнают. В частности, попугаю Кеше создатели ремейка обещают роль стендапера.