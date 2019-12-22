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В Тихий океан попало 2 тонны дизельного топлива

23.12.2019 15:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Две тонны топлива попали в воду из-за затонувшей в Тихом океане баржи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тихий океан попало 2 тонны дизельного топлива

Инцидент произошёл во время погрузки дизельного генератора у Галапагосских островов. Судно затонуло в результате падения на него подъёмного крана. Пострадал один человек.

В Тихий океан попало 2 тонны дизельного топлива

Сейчас специалисты устраняют последствия аварии. Чтобы снизить риск загрязнения окружающей среды, на месте инцидента устанавливают защитные барьеры и укладывают впитывающие материалы.

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Новости мира. Две тонны топлива попали в воду из-за затонувшей в Тихом океане баржи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл во время...
 
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