Лучший бомбардир минского «Динамо» близок к уходу из команды

Источник материала: Tut.by

Лучший бомбардир минского «Динамо» Тему Пулккинен, забросивший 17 шайб в 32 матчах нынешнего сезона, близок к уходу из клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Главным претендентом на 27-летнего финна является «Авангард». К Пулккинену и ранее был устойчивый интерес со стороны ряда ведущих команд КХЛ. Но каждый раз «Динамо» отвечало отказом. По окончании сезона он становится неограниченно свободным агентом, что делает шансы на его переход до конца декабря очень высокими.

В этом сезоне Пулккинен отыграл за «Динамо» 32 матча, набрав 27 (17+10) очков по системе «гол+пас».