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20-летний белорусский футболист переходит в ЦСКА

23.12.2019 16:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин подписал контракт с московским ЦСКА, сообщает Sport24. Эту информацию подтверждает и «Чемпионат».


Фото: "Прессбол"

20-летний Шкурин является воспитанником «Витебска». В «Энергетик-БГУ» он перешел в январе 2019 года в статусе свободного агента. В завершившемся сезоне форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Беларуси (22 — в основном составе), в которых стал автором 19 забитых мячей (пять — с пенальти), а также получил три желтые карточки.

В списке лучших снайперов белорусского чемпионата Шкурин занял первое место, опередив ближайшего преследователя на пять голов. Сыграл шесть матчей за молодежную сборную Беларуси и забил один гол.

 
Теги: Витебск
 
 
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Нападающий «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин подписал контракт с московским ЦСКА, сообщает Sport24. Эту информацию подтверждает и «Чемпионат».
 
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