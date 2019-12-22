20-летний белорусский футболист переходит в ЦСКА

Источник материала: Tut.by

Нападающий «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин подписал контракт с московским ЦСКА, сообщает Sport24 . Эту информацию подтверждает и «Чемпионат» .



Фото: "Прессбол"

20-летний Шкурин является воспитанником «Витебска». В «Энергетик-БГУ» он перешел в январе 2019 года в статусе свободного агента. В завершившемся сезоне форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Беларуси (22 — в основном составе), в которых стал автором 19 забитых мячей (пять — с пенальти), а также получил три желтые карточки.

В списке лучших снайперов белорусского чемпионата Шкурин занял первое место, опередив ближайшего преследователя на пять голов. Сыграл шесть матчей за молодежную сборную Беларуси и забил один гол.