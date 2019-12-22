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20-летний белорусский футболист переходит в ЦСКА
Источник материала: Tut.by
Нападающий «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин подписал контракт с московским ЦСКА, сообщает
20-летний Шкурин является воспитанником «Витебска». В «Энергетик-БГУ» он перешел в январе 2019 года в статусе свободного агента. В завершившемся сезоне форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Беларуси (22 — в основном составе), в которых стал автором 19 забитых мячей (пять — с пенальти), а также получил три желтые карточки.
В списке лучших снайперов белорусского чемпионата Шкурин занял первое место, опередив ближайшего преследователя на пять голов. Сыграл шесть матчей за молодежную сборную Беларуси и забил один гол.
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Нападающий «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин подписал контракт с московским ЦСКА, сообщает Sport24. Эту информацию подтверждает и «Чемпионат».
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