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В три раза меньше стало убыточных предприятий: Виктор Шейман озвучил предварительные итоги 2019 года

23.12.2019 16:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сработали лучше, чем в 2018 году. О работе Управления делами Президента Александру Лукашенко доложил глава ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Виктор Шейман озвучил предварительные итоги года. Выручка за 2019-й составила 1 миллиард 800 миллионов рублей, на импорте товаров и услуг управделами Президента заработало более 300 миллионов долларов. В три раза меньше стало убыточных предприятий.

В три раза меньше стало убыточных предприятий: Виктор Шейман озвучил предварительные итоги 2019 года

По поручению Президента запустили серийное производство пластиковых лыж, создаются совместные предприятия в странах Африки. Именно Виктор Шейман курирует сотрудничество Беларуси с самым жарким континентом. Горячо в эти предновогодние дни и на предприятиях управделами. На участие главы государства в предновогодних торжествах спрос большой отметил Александр Лукашенко. Это и традиционные мероприятия, как  благотворительная акция «Наши дети», так и новые проекты. Например, Венский бал, который запланирован на предстоящую субботу. Большая нагрузка ложится на управделами Президента.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктор Шейман
 
 
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Новости Беларуси. Сработали лучше, чем в 2018 году. О работе Управления делами Президента Александру Лукашенко доложил глава ведомства, сообщили в программе...
 
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