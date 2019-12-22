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Мечта интроверта. Показываем остров, на котором хватает места только на дом и дерево
Источник материала: СТВ
В Книге рекордов Гиннеса появилась новая запись. Найден самый маленький остров – он вдвое меньше британского участка суши под названием Бишоп, которому ранее принадлежало это звание.
Как
Этот остров в 1950-ых купила семья Сайзлэнд, которая хотела обеспечить себе покой и уединённость. Однако вышло наоборот.
Чтобы участок земли был признан островом, у него должны быть определённые размеры, его круглый год должна окружать вода, а также на суше требуется хотя бы одно дерево.
Когда семья посадила растение, и земля официально была признана островом, к его жителям пришли представители Книги рекордов Гиннеса.
Вскоре Just Room Enough Island, на котором расположены всего один дом, одно дерево и пара скамеек, получил титул самого маленького острова и стал туристической достопримечательностью.
В прошлом году в Финляндии появился остров, на котором было разрешено отдыхать только женщинам.
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В Книге рекордов Гиннеса появилась новая запись. Найден самый маленький остров – он вдвое меньше британского участка суши под названием Бишоп, которому ранее...
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