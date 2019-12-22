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Мечта интроверта. Показываем остров, на котором хватает места только на дом и дерево

23.12.2019 16:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Книге рекордов Гиннеса появилась новая запись. Найден самый маленький остров – он вдвое меньше британского участка суши под названием Бишоп, которому ранее принадлежало это звание. 

Как сообщает Oddity Central, Just Room Enough Island (Остров, на котором хватит места только на комнату) имеет площадь 310 метров квадратных и находится на границе между США и Канадой. 

Мечта интроверта. Показываем остров, на котором хватает места только на дом и дерево
Фото: instagram.com/roadtrippers 

Этот остров в 1950-ых купила семья Сайзлэнд, которая хотела обеспечить себе покой и уединённость. Однако вышло наоборот. 

Мечта интроверта. Показываем остров, на котором хватает места только на дом и дерево
Фото: instagram.com/virginiaduailib 

Чтобы участок земли был признан островом, у него должны быть определённые размеры, его круглый год должна окружать вода, а также на суше требуется хотя бы одно дерево. 

Мечта интроверта. Показываем остров, на котором хватает места только на дом и дерево
Фото: instagram.com/prajwal_gv 

Когда семья посадила растение, и земля официально была признана островом, к его жителям пришли представители Книги рекордов Гиннеса. 

Мечта интроверта. Показываем остров, на котором хватает места только на дом и дерево
Фото: instagram.com/ddorr5 

Вскоре Just Room Enough Island, на котором расположены всего один дом, одно дерево и пара скамеек, получил титул самого маленького острова и стал туристической достопримечательностью. 

Мечта интроверта. Показываем остров, на котором хватает места только на дом и дерево
Фото: instagram.com/mhmcantq 

В прошлом году в Финляндии появился остров, на котором было разрешено отдыхать только женщинам.

Основательница курорта решила, что без мужчин представительницы прекрасного пола будут чувствовать себя более свободно (здесь подробнее). 

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В Книге рекордов Гиннеса появилась новая запись. Найден самый маленький остров – он вдвое меньше британского участка суши под названием Бишоп, которому ранее...
 
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