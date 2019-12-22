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Кировчанки представят Могилевщину в финале конкурса «100 идей для Беларуси»

23.12.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Ученицы СШ №2 им. К.П.Орловского Алина Потягова и Елизавета Пялова стали победителями областного этапа республиканского конкурса «100 идей для Беларуси».

Кировчанки представят Могилевщину в финале конкурса «100 идей для Беларуси»

Областной этап конкурса прошел в Могилеве в конце прошлой недели. Выращивание семян на кофейной гуще, идея рационального использования вторсырья, обучающий мини-центр по ОБЖ и IT-проекты… На суд экспертов и членов жюри было представлено более 30 работ.

«Здесь собрались ребята, которым важно показать свои разработки. У них горят глаза, когда они рассказывают про проекты, которые создавались под тщательным руководством педагогов. Многое, что было здесь представлено, может использоваться в повседневной жизни. Участники получили бесценный опыт научных исследований и конструирования, который пригодится в будущем. Для многих это может стать профессией или стартовой точкой в развитии собственного бизнеса», – поделился впечатлениями о конкурсе заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко.


Кировчанки представят Могилевщину в финале конкурса «100 идей для Беларуси»

В финал конкурса «100 идей для Беларуси» было отобрано 11 проектов. Работа Алины Потяговой и Елизаветы Пяловой «Экологическая карта» представляет собой интернет-платформу, где размещены названия редких растений и животных и ореолы их обитания. Выбирая ту или иную позицию, пользователь получает доступ к полной информации о местности и ее особенностях.

http://mogilev-region.gov.by/

 
Теги: Могилев
 
 
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Ученицы СШ №2 им. К.П.Орловского Алина Потягова и Елизавета Пялова стали победителями областного этапа республиканского конкурса «100 идей для...
 
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