



Сегодня свои двери приветливо распахнула резиденция Деда Мороза, расположенная на базе отдыха ГЛХУ «Смолевичский лесхоз».

У ворот резиденции гостей встречала Зимушка-Зима, вместе с которой ребята побывали в гостях у Бабы Яги и Кикиморы. После выполнения веселых заданий этих персонажей мальчишки и девчонки направились на главную праздничную площадку, где водили хороводы вокруг новогодней елочки и играли в веселые игры. После состоялась долгожданная встреча с Дедом Морозом. Добрый волшебник показал ребятам, как он живет, и пригласил на праздничное представление. Там ребята встретились со Снегурочкой.

Веселые хороводы, любимые песни, интересные загадки — все понравилось ребятам и взрослым, которые приехали в гости к Деду Морозу.

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