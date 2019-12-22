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Осужденный за "выборы" наблюдатель Петр Маркелов вышел на свободу

23.12.2019 16:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник в Минске освободили наблюдателя Петра Маркелова, 9 декабря осужденного за "мелкое хулиганство" и неподчинение милиционерам.

Его выпустили из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина на час раньше, а друзья готовили встречу, информирует в Telegram "Молодёжный блок".

Маркелов — активист Legalize Belarus, на выборах в Палату представителей он был доверенным лицом кандидата от "Молодёжного блока" Стаса Шашка и имел право наблюдать. 

17 ноября на избирательном участке в столице активист возмущался неправильным, по его мнению, подсчетом голосов и присутствием человека в штатском. В результате его жёстко задержали милиционеры, составили протокол.

К Маркелову на Окрестина несколько дней не пускали адвоката, а он просил о встрече, чтобы пожаловаться на антисанитарные условия. 

Во время пребывания Петра Маркелова за решеткой на него составили протокол за участие в несанкционированном митинге 7 декабря на Октябрьской площади.
 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник в Минске освободили наблюдателя Петра Маркелова, 9 декабря осужденного за "мелкое хулиганство" и неподчинение милиционерам.
 
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