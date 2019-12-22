Его выпустили из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина на час раньше, а друзья готовили встречу, информирует в Telegram "Молодёжный блок".





Маркелов — активист Legalize Belarus, на выборах в Палату представителей он был доверенным лицом кандидата от "Молодёжного блока" Стаса Шашка и имел право наблюдать.





17 ноября на избирательном участке в столице активист возмущался неправильным, по его мнению, подсчетом голосов и присутствием человека в штатском. В результате его жёстко задержали милиционеры, составили протокол.





К Маркелову на Окрестина несколько дней не пускали адвоката, а он просил о встрече, чтобы пожаловаться на антисанитарные условия.





Во время пребывания Петра Маркелова за решеткой на него составили протокол за участие в несанкционированном митинге 7 декабря на Октябрьской площади.