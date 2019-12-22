ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Без отражения в биографии. Глава ВС предложил убрать наказания за некоторые правонарушения

23.12.2019 16:40 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Без отражения в биографии. Глава ВС предложил убрать наказания за некоторые правонарушения

фото: azfutzal.az

По мнению председателя Верховного суда, почти во все составы административных правонарушений должны быть введены предупреждения вместо наказаний.

Об этом сегодня Валентин Сукало заявил после встречи с президентом, передает БЕЛТА.

Ранее Александр Лукашенко заявил об излишней жесткости применения КоАП и излишнем рвении контролирующих органов.

"Только в судебном порядке привлекались 350 тыс., причем с не очень высоким качеством составления протоколов. Из этих 350 тыс. по 52 тыс. были прекращены административные дела в связи с незаконностью привлечения к административной ответственности - это 15%. Такое невысокое качество протоколов объясняется, на наш взгляд, тем, что более 70 органов имеют право на их составление. Разумеется, там не все люди обладают высшим юридическим образованием, и отсюда страдает само качество составления протоколов о привлечении к административной ответственности", - пояснил Сукало.

Председатель ВС предположил, что в новом КоАП может быть значительно сокращено число ведомств, которые могут привлекать к административной ответственности, и смягчены санкции по отдельным видам правонарушений. "Возможно, некоторые правонарушения будут разделены по степени тяжести наступивших последствий, общественной опасности", - отметил председатель Верховного суда.

В отдельную группу планируется выделить нарушения, зарегистрированные дорожными камерами фотофиксации. По мнению Валентина Сукало, административный процесс по таким правонарушениям должен заканчиваться выплатой штрафа, чтобы это "не отражалось на биографии людей". Напомним, за автолюбителей на недавнем совещании вступился и президент

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению председателя Верховного суда, почти во все составы административных правонарушений должны быть введены предупреждения вместо наказаний.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мобильные датчики скорости убрали с дорог в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика