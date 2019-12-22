Без отражения в биографии. Глава ВС предложил убрать наказания за некоторые правонарушения

Источник материала: Ежедневник



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По мнению председателя Верховного суда, почти во все составы административных правонарушений должны быть введены предупреждения вместо наказаний.

Об этом сегодня Валентин Сукало заявил после встречи с президентом, передает БЕЛТА .

Ранее Александр Лукашенко заявил об излишней жесткости применения КоАП и излишнем рвении контролирующих органов.

"Только в судебном порядке привлекались 350 тыс., причем с не очень высоким качеством составления протоколов. Из этих 350 тыс. по 52 тыс. были прекращены административные дела в связи с незаконностью привлечения к административной ответственности - это 15%. Такое невысокое качество протоколов объясняется, на наш взгляд, тем, что более 70 органов имеют право на их составление. Разумеется, там не все люди обладают высшим юридическим образованием, и отсюда страдает само качество составления протоколов о привлечении к административной ответственности", - пояснил Сукало.

Председатель ВС предположил, что в новом КоАП может быть значительно сокращено число ведомств, которые могут привлекать к административной ответственности, и смягчены санкции по отдельным видам правонарушений. "Возможно, некоторые правонарушения будут разделены по степени тяжести наступивших последствий, общественной опасности", - отметил председатель Верховного суда.

В отдельную группу планируется выделить нарушения, зарегистрированные дорожными камерами фотофиксации. По мнению Валентина Сукало, административный процесс по таким правонарушениям должен заканчиваться выплатой штрафа, чтобы это "не отражалось на биографии людей". Напомним, за автолюбителей на недавнем совещании вступился и президент .