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В январе в Слуцке пройдёт танцевальный мастер-класс в поддержку Анастасии Демидович

23.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В январе в Слуцке пройдёт танцевальный мастер-класс в поддержку Анастасии Демидович

В начале января в Слуцке в зале танцевальной студии «12:33» пройдёт благотворительный мастер-класс в поддержку случчанки Анастасии Демидович, которой в августе этого года диагностировали рак.

Как сообщили SG организаторы акции, для участия в мастер-классе нужно пополнить баланс благотворительного номера телефона, сделать скрин оплаты и отправить в Директ профиля в Instagram. К участию приглашают случчан старше 14 лет, которые неравнодушны к танцам.

Мастер-класс проведёт хореограф из Слуцка Алексей Мазаник – современный эстрадный хореограф,  постановки которого не раз становились победителем ежегодного конкурса Майский Вальс.

Алексей входил в состав ансамбля песни и танца внутренних войск МВД Республики Беларусь и заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки».  Кроме того сотрудничал с итальянской компанией «Show Up» и южно-африканской «Afro Arimba». Сейчас Алексей Мазаник является артистом танцевального проекта Fusion.

Мастер-класс состоится  в субботу, 11 января в 16.30 в танцевальной студии «12:33» по адресу: ул. Уласовца 3 (в районе ТЦ «Калейдоскоп»). Ориентировочная продолжительность занятий 2 часа. Места для участия ограничены.

 
 
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В начале января в Слуцке в зале танцевальной студии «12:33» пройдёт благотворительный мастер-класс в поддержку случчанки Анастасии Демидович, которой в августе...
 
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