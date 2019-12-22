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Мобильные датчики скорости убрали с дорог в Беларуси

23.12.2019 16:38 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Мобильные датчики скорости убрали с дорог в Беларуси

 Мобильные датчики скорости убрали с дорог в Беларуси с 19 декабря, об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

«Это решение ГАИ — с 19 декабря приостановлена работа мобильных систем», — рассказали в компании. Всего же датчиков фотофиксации в стране 540. Из них мобильных — всего 57.

ГАИ пока не комментирует это решение, однако 19 декабря в МВД со ссылкой на начальника УГАИ Дмитрия Корзюка сообщали, что «в течение ближайшего времени сотрудники ГАИ и владельцы дорог (Минтранс, облисполкомы и Мингорисполком) проведут ревизию дорожных знаков и с учетом детального анализа происшествий, связанных с нарушением скорости движения, внесут соответствующие корректировки в работу приборов по измерению скорости».

Министром внутренних дел Юрием Караевым тогда же были даны рекомендации сотрудникам Госавтоинспекции «максимально организовать предупредительную работу с участниками дорожного движения и дифференцировано подходить к каждому конкретному случаю».

«Безопасные дороги Беларуси» является оператором Единой системы фотофиксации нарушений скоростного режима и осуществляет фотофиксацию превышений скорости движения специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме. Подразделения МВД в свою очередь занимаются ведением административных процессов по фактам зафиксированных правонарушений.

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 Мобильные датчики скорости убрали с дорог в Беларуси с 19 декабря, об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в СЗАО «Безопасные дороги
 
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