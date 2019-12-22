В Бресте состоялась областная отчетно-выборная конференция БСДП (Грамада)

Источник материала: Виртуальный Брест

Делегаты и гости конференции подвели итоги работы за 2 года, обновили руководство областного комитета БСДП, наметили планы работы на ближайшие годы.





Большая часть конференции транслировалась в прямом эфире на собственной странице . Работа областной организации БСДП за отчетный период признана участниками конференции положительной.

«Есть поговорка «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Мы решили воспользоваться народной мудростью и впервые подготовили видеоотчет о своей деятельности за 2 года. Мы рады предоставить для публичной демонстрации результаты деятельности организации "За свой город" и Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Наш отчет открыт для общественности. Первая часть посвящена деятельности организаций в межвыборный период. Мы надеемся, что собранные в единый ролик наиболее яркие моменты смогут разрушить миф, что кто-то живет лишь от выборов до выборов. Вторая часть посвящена парламентской кампании.

Видео смонтировано собственными силами. Пришлось самим научиться резать и монтировать видео, звук, накладывать титры, использовать различные эффекты. Не все пока получилось идеально, но мы продолжим» - комментирует подведение итогов областной организации ее руководитель Игорь Масловский.

Заместителями председателя областной структуры социал-демократов избраны Наталья Галанина и Сергей Мазан.

«В ближайшие 2 года основной упор организации будет делаться на защиту гражданских и социально-экономических прав жителей региона и на расширение собственных рядов. Мы будем также призывать граждан быть более активными в отстаивании своих законных прав и интересов и соответственно помогать им в этом. Мы уверены, что только солидарные совместные действия делают наше общество более справедливым!» - добавил Игорь Масловский.

В этот же день состоялась Брестская городская конференция БСДП. Руководителем организации переизбрана доктор политических наук Анна Канюс.

Пресс-служба Брестской областной организации БСДП