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В Бресте состоялась областная отчетно-выборная конференция БСДП (Грамада)
23.12.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Делегаты и гости конференции подвели итоги работы за 2 года, обновили руководство областного комитета БСДП, наметили планы работы на ближайшие годы.
Большая часть конференции транслировалась в прямом эфире на
«Есть поговорка «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Мы решили воспользоваться народной мудростью и впервые подготовили видеоотчет о своей деятельности за 2 года. Мы рады предоставить для публичной демонстрации результаты деятельности организации "За свой город" и Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Наш отчет открыт для общественности. Первая часть посвящена деятельности организаций в межвыборный период. Мы надеемся, что собранные в единый ролик наиболее яркие моменты смогут разрушить миф, что кто-то живет лишь от выборов до выборов. Вторая часть посвящена парламентской кампании.
Видео смонтировано собственными силами. Пришлось самим научиться резать и монтировать видео, звук, накладывать титры, использовать различные эффекты. Не все пока получилось идеально, но мы продолжим» - комментирует подведение итогов областной организации ее руководитель Игорь Масловский.
Заместителями председателя областной структуры социал-демократов избраны Наталья Галанина и Сергей Мазан.
«В ближайшие 2 года основной упор организации будет делаться на защиту гражданских и социально-экономических прав жителей региона и на расширение собственных рядов. Мы будем также призывать граждан быть более активными в отстаивании своих законных прав и интересов и соответственно помогать им в этом. Мы уверены, что только солидарные совместные действия делают наше общество более справедливым!» - добавил Игорь Масловский.
В этот же день состоялась Брестская городская
Пресс-служба Брестской областной организации БСДП
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