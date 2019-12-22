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В Бресте состоялась областная отчетно-выборная конференция БСДП (Грамада)

23.12.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Делегаты и гости конференции подвели итоги работы за 2 года, обновили руководство областного комитета БСДП, наметили планы работы на ближайшие годы.

В Бресте состоялась областная отчетно-выборная конференция БСДП (Грамада)

Большая часть конференции транслировалась в прямом эфире на собственной странице. Работа областной организации БСДП за отчетный период признана участниками конференции положительной.

«Есть поговорка «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Мы решили воспользоваться народной мудростью и впервые подготовили видеоотчет о своей деятельности за 2 года. Мы рады предоставить для публичной демонстрации результаты деятельности организации "За свой город" и Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Наш отчет открыт для общественности. Первая часть посвящена деятельности организаций в межвыборный период. Мы надеемся, что собранные в единый ролик наиболее яркие моменты смогут разрушить миф, что кто-то живет лишь от выборов до выборов. Вторая часть посвящена парламентской кампании.

Видео смонтировано собственными силами. Пришлось самим научиться резать и монтировать видео, звук, накладывать титры, использовать различные эффекты. Не все пока получилось идеально, но мы продолжим» - комментирует подведение итогов областной организации ее руководитель Игорь Масловский.

Заместителями председателя областной структуры социал-демократов избраны Наталья Галанина и Сергей Мазан.

«В ближайшие 2 года основной упор организации будет делаться на защиту гражданских и социально-экономических прав жителей региона и на расширение собственных рядов. Мы будем также призывать граждан быть более активными в отстаивании своих законных прав и интересов и соответственно помогать им в этом. Мы уверены, что только солидарные совместные действия делают наше общество более справедливым!» - добавил Игорь Масловский.

В этот же день состоялась Брестская городская конференция БСДП. Руководителем организации переизбрана доктор политических наук Анна Канюс.

Пресс-служба Брестской областной организации БСДП

 
 
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  Делегаты и гости конференции подвели итоги работы за 2 года, обновили руководство областного комитета БСДП, наметили планы работы на ближайшие годы. Большая...
 
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