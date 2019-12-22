⚡ В Беларуси с 19 декабря 2019-го не выставляют мобильные камеры фиксации скорости, об этом сообщили в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси»❗
В стране всего 540 датчиков фотофиксации. Из них мобильных – всего 57.
Операторы Единой системы фотофиксации нарушений скорости в "Безопасных дорогах Беларуси" рассказали, что соответствующее распоряжение поступило от ГАИ Беларуси. Оно касается всех регионов страны.
"Стационарные камеры продолжают работать", – отметили в компании.
Мобильных камер контроля скорости на белорусских дорогах не будет целый месяц. За это время сотрудники ГАИ и владельцы дорог должны провести ревизию дорожных знаков и проанализируют аварии, которые произошли из-за превышения скорости.
В соответствии с результатами анализа в мобильные датчики фотофиксации будут внесены корректировки.