Источник материала: Новости Волковыска

⚡ В Беларуси с 19 декабря 2019-го не выставляют мобильные камеры фиксации скорости, об этом сообщили в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси»❗

В стране всего 540 датчиков фотофиксации. Из них мобильных – всего 57.

Операторы Единой системы фотофиксации нарушений скорости в "Безопасных дорогах Беларуси" рассказали, что соответствующее распоряжение поступило от ГАИ Беларуси. Оно касается всех регионов страны.

"Стационарные камеры продолжают работать", – отметили в компании.

Мобильных камер контроля скорости на белорусских дорогах не будет целый месяц. За это время сотрудники ГАИ и владельцы дорог должны провести ревизию дорожных знаков и проанализируют аварии, которые произошли из-за превышения скорости.

В соответствии с результатами анализа в мобильные датчики фотофиксации будут внесены корректировки.