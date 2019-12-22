Киношная история: мать выбросила младенца в мусорку, а он выжил и стал миллионером









Непутевая мамаша даже и представить не могла, кем станет ее нелюбимый сын в будущем: настоящим миллионером.





На истошные крики, доносящиеся из мусорного бака, подбежал прохожий, обнаружил там малыша и срочно вызвал полицейских. Ребенка госпитализировали с незначительными травмами.





Вскоре Фредди Фиггерсу подобрали новую любящую семью, которая души не чаяла в мальчике.





Однако он вспоминает, что его детство было по-настоящему трудным. Как только знакомые Фредди узнали, что его нашли в мусорном баке, к нему крепко прикрепился ярлык отброса.





- Когда стал чуть постарше, родители рассказали, что случилось со мной. В детстве я много переживал из-за этого и, честно говоря, жутко стеснялся, - со слезами на глазах рассказывает Фиггерс.





Время шло, и когда мальчику исполнилось 9 лет, приемный отец решил подарить ему компьютер. Благодаря этому подарку мальчик понял, что хочет связать свою жизнь с технологиями.





Уже в возрасте 13 лет Фредди самостоятельно чинил компьютеры по всему городу, а в 15 основал собственную компанию, занимающуюся ремонтом сложной техники. Сначала базировалась она в гостиной у него дома.





Спустя несколько лет парень изобрел GPS-трекер, который вставляется в ботинки. Эта инновационная технология оказалась востребованной на рынке, счастливчик получил за неё 2,2 миллиона долларо, пишет World Of Buzz.









Сейчас Фредди глава крупной телекоммуникационной компании Figgers Wireless. По последним данным, стоимость фирмы превышает 62 миллиона долларов!





- Лучшее, что может сделать человек, — это оказать положительное влияние на другого, - рассказал Фредди и отметил, что его приемные родители оказали на него положительное влияние и в их честь мужчина открыл благотворительный фонд The Figgers Foundation.