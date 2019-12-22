У митрополита РПЦ нашли пентхаус в Испании почти за миллион евро

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Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Григорий Алфеев) владеет пентхаусом в испанском городе Альтея (провинция Аликанте) стоимостью около 1 млн евро. Об этом говорится в расследовании « Новой газеты », пишет Newsru.com .



Фото: pravmir.ru

По данным издания, митрополиту уже восемь лет принадлежит двухуровневый пентхаус в кооперативе Mare Nostrum II. В квартире площадью 235 квадратных метров есть открытая и закрытая террасы, площадка для барбекю, бассейн и две спальни. В 2011 году эта квартира стоила 950 тыс. евро. Несколько квартир в этом же доме принадлежат известным в России людям: певице Тамаре Гвердцители, режиссеру Юлию Гусману, продюсеру Тимуру Вайнштейну. Также в комплексе живут бывший премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов и украинский бизнесмен Юрий Аптекарь.



Жилой комплекс Mare Nostrum II. Фото: официальный буклет застройщика

— Митрополит нечасто приезжает в Альтею. Точнее, достоверно известно лишь об одном его визите туда, когда, катаясь на роскошной яхте по Средиземному морю, он ненадолго остановился в испанском городке. Зато в пентхаусе видели мать иерарха Валерию Анатольевну — советского литератора, чью фамилию ему дали в детстве (по отцу Иларион — Дашевский). С соседями Валерия Анатольевна пересекалась редко — у пентхауса есть отдельный выход на улицу, в обход коммунального подъезда, — говорится в публикации.

Авторы расследования отмечают, что официальной зарплаты митрополита не хватило бы на покупку такого жилья, но Иларион также получает доходы от продажи книг, фильмов и музыкальных произведений. Кроме того, он неоднократно становился лауреатом премий. В теории общие доходы Илариона могут быть достаточными для покупки пентхауса в Испании, но соседи митрополита полагают, что квартиру Илариону подарили, а сам он, по словам соседки Елены Мищенко, накопил долг за коммунальные услуги в 20 тыс. евро.

По версии «Новой газеты», эту квартиру Иларион получил в подарок от испанского бизнесмена российского происхождения Михаила Боцко. Его компании VeraBosco в жилом комплексе принадлежали несколько квартир. Мищенко рассказала, что основную часть квартир Боцко продал с обременением в виде ипотеки, которую взял на стадии строительства, но так и не погасил. Информация об этом не была отражена в свидетельствах о собственности, и некоторые покупатели, включая Гусмана и Аптекаря, подали на Боцко в суд. В процесс разбирательства выяснилось, что бизнесмен является фигурантом 79 уголовных дел в Испании. Испанский банк, в котором Боцко оформлял ипотеку, продал его долги Deutsche Bank, который, по некоторым данным, намерен судиться с добросовестными покупателями и арестовывать их недвижимость в счет погашения долга.

Возле жилого комплекса Mare Nostrum II расположен деревянный храм Святого Архангела Михаила, который находится в подчинении РПЦ. Зданиями храма через фонд владеет сам Михаил Боцко, который является старостой прихода (жена бизнесмена числится казначеем прихода). 12 лет назад этот храм освящал митрополит Кирилл, ставший затем патриархом. Он же наградил Боцко орденом преподобного Сергия Радонежского.



Храм Святого Архангела Михаила в городе Альтеа. Фото: ippo.ru

По данным издания, храм в Альтее Боцко построил на деньги, полученные в долг от земляка из Ростова-на-Дону Николая Горелова. Их он не вернул, но Горелову удалось через испанский суд наложить арест на все квартиры Боцко. Однако в 2011 году он согласился вывести из-под ареста ту самую квартиру, которой сейчас владеет Иларион, а позднее адвокаты Боцко добились снятия ареста и с остальных квартир. Долг Горелову Боцко обещал вернуть деньгами до конца 2012 года. В марте 2014 года судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда признала, что Боцко не вернул долг, и обязала его выплатить Горелову более 13,5 млн российских рублей или около 430 тысяч долларов по тогдашнему курсу. Это решение не было исполнено и на Боцко наложили ограничения в праве на выезд из России, однако, как утверждают его партнеры, он пересекает границу по второму паспорту. 77-летний Горелов потерял сына и жену, остался без средств к существованию, тяжело заболел и нуждается в помощи.