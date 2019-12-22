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«Что бы вы ни сделали, всё будет красиво». Уникальные гобелены создают в посёлке Прилуки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минском районе создают уникальные гобелены, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На базе центра народного творчества в поселке Прилуки уже много лет работает специальная школа. Ее руководитель Мария Старостина. Женщина создает гобелены в необычной технике – набивает картины иглой.
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Новости Беларуси. В Минском районе создают уникальные гобелены, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На базе центра народного творчества в поселке Прилуки уже...
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