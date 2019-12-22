В Беларуси начинается запрет на лов налима обыкновенного

Источник материала: Новости Волковыска

⚡ С 25 декабря 2019-го до 28 февраля 2020-го в рыболовных угодьях Беларуси будет действовать запрет на вылов налима обыкновенного, сообщает пресс-служба Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь❗

Запрет предусмотрен п.107 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. В соответствии с законодательством, если вы поймали налима в период запрета, ее следует отпустить обратно в водоем.





Как сообщается, запрет вводится для сохранения ресурсов и создания благоприятных условий для размножения данного вида рыбы.

▶ Какой штраф грозит за добычу налима обыкновенного?

За добычу налима обыкновенного в сроки запрета на его вылов предусматривается административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин либо уголовная, если будет добыто более трех особей этого вида.

Кроме того, за каждую пойманную особь налима в период нереста придется выплатить 27 базовых величин в качестве возмещения причиненного природе вреда.