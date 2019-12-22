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Тимати стал жертвой пранка в США

23.12.2019 17:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бизнес-партнер Тимати эффектно разыграл рэпера в его бургерной в Лос-Анджелесе. Видео с пранком музыкант разместил в Instagram.

На кадрах видно, как в помещение забежали вооруженные люди в масках и заставляют некоторых посетителей лечь на пол. Затем они заявляют, что якобы обнаружили в сумке рэпера оружие и деньги.

Вскоре «спецназовцы» признались, что они просто разыграли музыканта. Одним из них оказался пранкер Виталий Здоровецкий (помните, как его полуголая дама выбежала на футбольное поле?).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Black Star (@timatiofficial) 22 Дек 2019 в 5:12 PST

— Я, надо сказать, не сразу понял, что вообще происходит, так как в Штатах такие вещи случаются и лучше в эти моменты вообще не дергаться. Поэтому скажу честно, секунд на 30 у него вышло, факт. После я просто пытался понять, кто там орет с акцентом из-под маски, — написал Тимати.

— Виталий, дорогой мой, приезжай в Москву, я тебе тут такой пранк устроил бы… ты б на 3-е сутки только понял, что мы шутим, — добавил он, обращаясь к Здоровецкому.

 
 
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