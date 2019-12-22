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«Euro T.O.N.» задал тон. Анастасия Комар из Вороново претендует на участие в «Евровидении-2020»

23.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Euro T.O.N.» задал тон. Анастасия Комар из Вороново претендует на участие в «Евровидении-2020»

Воспитанница Вороновской детской школы искусств Анастасия Комар включилась в гонку за право участвовать в детском конкурсе «Евровидение-2020».

— В школе искусств Настя занимается второй год, но музыкой увлечена с раннего детства. Победа в «Euro T.O.N.» подарит ей путевку на национальный отбор к детскому конкурсу песни «Junior Eurovision Song Contest 2020», — поясняет нюансы длительного пути к мечте девочки ее преподаватель по вокалу Наталья Валерьевна Вашкевич. — В сентябре мы отправили заявку и пакет необходимых документов для участия. С того момента мы успешно прошли два этапа живых прослушиваний. Как и в любом конкурсе, здесь есть победители и те, кто получил хороший опыт, не потерял веру в свои силы и готов пробовать снова. С песней «Буду я» Насте удалось выдержать серьезную конкуренцию — из 120 человек дальше прошла лишь треть. Мы — в числе полуфиналистов!


«Euro T.O.N.» задал тон. Анастасия Комар из Вороново претендует на участие в «Евровидении-2020»
«Euro T.O.N.» задал тон. Анастасия Комар из Вороново претендует на участие в «Евровидении-2020»
«Euro T.O.N.» задал тон. Анастасия Комар из Вороново претендует на участие в «Евровидении-2020»
«Euro T.O.N.» задал тон. Анастасия Комар из Вороново претендует на участие в «Евровидении-2020»

Эти мгновения радости придают сил юной вокалистке в подготовке к следующему ответственному этапу. До 1 февраля тандему преподавателей, стилиста и участницы необходимо тщательно отработать англоязычный номер, продумать образ и освоить новые вокальные «фишки», чтобы снова выступить вне конкуренции.

— Я бы пела и пела, «чистила» бы свои нотки, — искренне признается Настя. — А мама говорит мне: «Учи таблицу умножения», но в ней же рифмы! Поездка на базу отдыха «Привал», где проходили прослушивания, мне очень понравилась. У меня появились новые друзья, для нас проводили интересные экскурсии, игры, показывали увлекательные представления, было даже интервью со звездами. Я познакомилась с Ольгой Сацюк, которая когда-то выступала на детском «Евровидении».


«Euro T.O.N.» задал тон. Анастасия Комар из Вороново претендует на участие в «Евровидении-2020»
«Euro T.O.N.» задал тон. Анастасия Комар из Вороново претендует на участие в «Евровидении-2020»
«Euro T.O.N.» задал тон. Анастасия Комар из Вороново претендует на участие в «Евровидении-2020»
«Euro T.O.N.» задал тон. Анастасия Комар из Вороново претендует на участие в «Евровидении-2020»

— Наша малышка…— прерывает фразу, завидев недовольный взгляд девятилетней дочки, Светлана и тут же исправляется: — Уже совсем взрослая Настенька — все же большая непоседа, но к рекомендациям музыкальных кураторов всегда прислушивается. Конкурсные испытания  она воспринимает как веселую игру, наверное, это и позволяет ей свободно держаться на сцене. К тому же, как и все девочки, она обожает наряжаться, делать прически, макияж. Конечно, сейчас учебный график дочки уплотнился дополнительными занятиями в музыкальной студии в Минске, а вместе с этим свои планы пришлось пересмотреть и нам, родителям.

Всегда удивлялась, как удается в многодетных семьях совладать с ребятней, обеспечить комфортные условия для жизни и при этом позаботиться об удовлетворении интересов каждого. Семья Комар — очень творческая: поющая, пишущая стихи, рисующая, танцующая… Но самое главное — любящая!

Галина ШЛЕМПО.

Фото из архива семьи Комар.

 
Теги: Минск
 
 
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Воспитанница Вороновской детской школы искусств Анастасия Комар включилась в гонку за право участвовать в детском конкурсе «Евровидение-2020». — В школе искусств...
 
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