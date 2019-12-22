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Писатели-миллионеры. Кто из них заработал больше всех в уходящем году

23.12.2019 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Писатели-миллионеры. Кто из них заработал больше всех в уходящем году

фото: liveinternet.ru

Forbes составил топ самых высокооплачиваемых авторов 2019 года.

Джоан Роулинг вернулась на первую строку рейтинга, заработав за год 92 млн долларов благодаря пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя». Заработок сложился от продажи билетов на постановку, продажи печатных экземпляров, доходов от тематических парков и нового фильма о мальчике, который выжил, сообщает издание.

На втором месте с доходом 70 миллионов долларов расположился Джеймс Паттерсон, автор книги «Президент пропал», написанной в соавторстве с Биллом Клинтоном. Кстати, Паттерсон остается богатейшим писателем США с состоянием 800 млн долларов.

На третьем месте – экс-первая леди США Мишель Обама, заработавшая на своих мемуарах «Becoming. Моя история» 36 млн долларов. Кстати, заработала госпожа Обама еще и на своих турах, где она заполняла стадионы словно рок-звезда.

Автор популярной серии детских книг «Дневник слабака» Джефф Кинни – на четвертом месте. Его годовой заработок составил 20 млн долларов.  Кинни является обладателем французского Ордена искусств и литературы.

Стивен Кинг остается в топ самых высокооплачиваемых писателей, хотя его доход и снизился на 10 млн долларов по сравнению с прошлым гдом. В 2019-м он заработал 17 млн долларов на экранизации «Оно». Его последний фильм «Доктор Сон» собрал в мировом прокате всего 71 млн долларов. Король хоррора также продал 2,1 млн экземпляров своих книг.

В этом году вылетели из рейтинга автор «Кода да Винчи» Дэн Браун и автор юридических детективов Джон Гришэм. В 2018 году они входили в топ-5.

 
 
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Forbes составил топ самых высокооплачиваемых авторов 2019 года.
 
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