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«Новогодняя перезагрузка» собрала друзей

23.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В рамках ежегодной благотворительной новогодней акции «Наши дети» депутаты городских избирательных округов во главе с председателем райсовета Натальей Киселевой, представители отдела образования, спорта и туризма райисполкома, районной организации РОО «Белая Русь» и райкома профсоюза работников образования и науки побывали  в районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

«Новогодняя перезагрузка» собрала друзей
«Новогодняя перезагрузка» собрала друзей

По доброй традиции гости порадовали ребятишек сладкими угощениями и подарками.

«Новогодняя перезагрузка» собрала друзей
«Новогодняя перезагрузка» собрала друзей

Возле новогодней красавицы развернулось волшебное представление. Сказочные герои, среди которых Леший, Кикимора, Баба Яга, Снеговики, Стилист, Блондинка и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой сделали всё, чтобы ребята поверили, что чудеса случаются и все мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбываются. Море искрометного юмора, шуток и веселья, заводные песенки, зажигательные танцы и конкурсы никого не оставили равнодушными. В зале царило праздничное настроение.

«Новогодняя перезагрузка» собрала друзей

«Новогодняя перезагрузка» собрала друзей

Даже после окончания праздника никто не собирался расходиться, каждый спешил сфотографироваться со сказочными персонажами, чтобы запечатлеть мгновения, проведенные в кругу друзей.

«Новогодняя перезагрузка» собрала друзей
«Новогодняя перезагрузка» собрала друзей
«Новогодняя перезагрузка» собрала друзей
«Новогодняя перезагрузка» собрала друзей
«Новогодняя перезагрузка» собрала друзей
«Новогодняя перезагрузка» собрала друзей
«Новогодняя перезагрузка» собрала друзей
«Новогодняя перезагрузка» собрала друзей
«Новогодняя перезагрузка» собрала друзей

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора

 
 
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В рамках ежегодной благотворительной новогодней акции «Наши дети» депутаты городских избирательных округов во главе с председателем райсовета...
 
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