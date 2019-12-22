ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил под стражей главного подозреваемого

23.12.2019 17:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил под стражей одного из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.



Защита Антоненко просила суд отпустить его на поруки, передает radiosvoboda.org

Рассмотрение апелляции должно было пройти на прошлой неделе, но запланированное на 20 декабря заседание перенесли из-за того, что судья не успел ознакомиться с материалами дела.

В заявлении указано, что во время брифинга 12 января, на котором выступали все перечисленные в иске ответчики, «было проявлено полное пренебрежение к принципу презумпции невиновности»

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля в центре Киева.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсений Аваков сообщил, что полиция задержала и объявляет подозрение фигурантам производства об убийстве Шеремета.


Впоследствии заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль назвал среди подозреваемых сержанта Сил специальных операций Андрея Антоненко, военного медика Яну Дугар, волонтера Юлию Кузьменко и ветеранов вооруженного конфликта на Донбассе Инну и Владислава Грищенко.

14 декабря суд взял под стражу без возможности внесения залога Андрея Антоненко. Он арестован на два месяца - до 8 февраля 2020 года. Аналогичная мера пресечения избрана и для Юлии Кузьменко.

По данным МВД, супруги Грищенко подозреваемые в другом производстве, но «представляют оперативный интерес для следствия по делу Шеремета».
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил под стражей одного из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Под бой курантов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика