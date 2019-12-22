Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил под стражей главного подозреваемого









radiosvoboda.org Защита Антоненко просила суд отпустить его на поруки, передает





Рассмотрение апелляции должно было пройти на прошлой неделе, но запланированное на 20 декабря заседание перенесли из-за того, что судья не успел ознакомиться с материалами дела.





В заявлении указано, что во время брифинга 12 января, на котором выступали все перечисленные в иске ответчики, «было проявлено полное пренебрежение к принципу презумпции невиновности»





Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля в центре Киева.





12 декабря министр внутренних дел Украины Арсений Аваков сообщил, что полиция задержала и объявляет подозрение фигурантам производства об убийстве Шеремета.









Впоследствии заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль назвал среди подозреваемых сержанта Сил специальных операций Андрея Антоненко, военного медика Яну Дугар, волонтера Юлию Кузьменко и ветеранов вооруженного конфликта на Донбассе Инну и Владислава Грищенко.





14 декабря суд взял под стражу без возможности внесения залога Андрея Антоненко. Он арестован на два месяца - до 8 февраля 2020 года. Аналогичная мера пресечения избрана и для Юлии Кузьменко.





По данным МВД, супруги Грищенко подозреваемые в другом производстве, но «представляют оперативный интерес для следствия по делу Шеремета».