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Сергей Румас поздравил с Новым годом воспитанников минского детского дома №7

23.12.2019 17:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» объединяет все больше белорусов. 23 декабря гостей встречали в детском доме № 7 в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Румас поздравил с Новым годом воспитанников минского детского дома №7

На попечении здесь больше 70 воспитанников, и каждый из них нуждается в особом внимании и заботе. Поздравить ребят с наступающим Новым годом и Рождеством приехал премьер-министр Беларуси Сергей Румас не с пустыми руками.

Сергей Румас поздравил с Новым годом воспитанников минского детского дома №7

Помимо сладостей и мягких игрушек, детям подарили сертификат на 7 планшетов. Сюда можно будет загружать электронные дневники, учебники, книги и, конечно, развивающие игры.  

Сергей Румас поздравил с Новым годом воспитанников минского детского дома №7

Никита Савчик, воспитанник детского дома №7 Минска:
Нужно использовать данную технику в образовательном процессе более расширенно. Можно завести учетные записи электронных дневников учащихся, т.к. у нас в детском доме не особо у многих есть выход в интернет, а данная платформа поддерживается с помощью связи с интернетом. Я очень люблю эти праздники, они вдохновляют.

Сергей Румас поздравил с Новым годом воспитанников минского детского дома №7

Вероника Канаш, воспитанница детского дома №7 Минска:
Новый год это праздник волшебства, чудес. Я верю в волшебство. Просто хочется, чтоб исполнялись самые заветные желания, мечты. У меня их немного. Есть одно, которое загадываю каждый год. И я считаю, что с каждым годом оно исполняется с большей силой. 

Сергей Румас поздравил с Новым годом воспитанников минского детского дома №7


В свою очередь воспитанники детского дома подготовили творческие номера и продемонстрировали свои таланты. А также пригласили гостей на чаепитие, к которому сами приготовили угощения.

Сергей Румас поздравил с Новым годом воспитанников минского детского дома №7

Теперь каждый из них в предвкушении Главной ёлки страны. На самое ожидаемое новогоднее представление маленьких белорусов ждут до 6 января. Планируется, что в этом году его посетят 60 тысяч посетителей.     

Люди в материале: Никита Савчик, Вероника Канаш
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» объединяет все больше белорусов. 23 декабря гостей встречали в детском доме № 7 в Минске, сообщили в...
 
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