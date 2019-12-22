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Сергей Румас поздравил с Новым годом воспитанников минского детского дома №7
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» объединяет все больше белорусов. 23 декабря гостей встречали в детском доме № 7 в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На попечении здесь больше 70 воспитанников, и каждый из них нуждается в особом внимании и заботе. Поздравить ребят с наступающим Новым годом и Рождеством приехал премьер-министр Беларуси Сергей Румас не с пустыми руками.
Помимо сладостей и мягких игрушек, детям подарили сертификат на 7 планшетов. Сюда можно будет загружать электронные дневники, учебники, книги и, конечно, развивающие игры.
Никита Савчик, воспитанник детского дома №7 Минска:
Вероника Канаш, воспитанница детского дома №7 Минска:
Теперь каждый из них в предвкушении Главной ёлки страны. На самое ожидаемое новогоднее представление маленьких белорусов ждут до 6 января. Планируется, что в этом году его посетят 60 тысяч посетителей.
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Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» объединяет все больше белорусов. 23 декабря гостей встречали в детском доме № 7 в Минске, сообщили в...
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