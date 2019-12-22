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Илон Маск запостил шутку, которую могут понять лишь несколько сотен ученых в мире
Источник материала: Tut.by
В N+1
12 декабря Маск опубликовал в своём твиттере шутку с четырьмя строчками терминов из теоретической физики, который он взял из сообщества «
В шутке дедушка говорит о лагранжиане квантовой теории поля — функции, описывающей развитие системы в обобщенных координатах. Это понятие относится ко второму и третьему уровню сложности задач — такие знания есть у первокурсников и выпускников физических факультетов.
Внук отвечает терминами с шестого уровня сложности — переднего края исследований, которым занимаются всего несколько сотен ученых в мире. Герой мема занимается изучением шестимерной суперконформной теории поля и упоминает М-теорию, в которой неизвестно, как можно определить лагранжиан. Объяснение его ответа начинается со второго уровня и доходит до шестого — понятий единой теории поля и теории струн.
Андрей Коняев в беседе с TJ отметил, что смысл штуки заключается в том, что раньше физика была другой, а сейчас в ней стало много математики. Коэффициент сложности объяснения по меркам N+1 составляет 8,9 из 10 — «самое сложное».
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В N+1 объяснили математический мем из твиттера Илона Маска и разобралась в упоминаемых в шаблоне теориях.
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