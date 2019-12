Илон Маск запостил шутку, которую могут понять лишь несколько сотен ученых в мире

Источник материала: Tut.by

В N+1 объяснили математический мем из твиттера Илона Маска и разобралась в упоминаемых в шаблоне теориях. Полностью понять шутку могут всего несколько сотен ученых в мире, пишет TJournal.

12 декабря Маск опубликовал в своём твиттере шутку с четырьмя строчками терминов из теоретической физики, который он взял из сообщества « Meme-theoretic Theoretical Physics Memes » («Мемно-теоретические мемы о теоретической физике»).