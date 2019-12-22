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Илон Маск запостил шутку, которую могут понять лишь несколько сотен ученых в мире

23.12.2019 17:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В N+1 объяснили математический мем из твиттера Илона Маска и разобралась в упоминаемых в шаблоне теориях. Полностью понять шутку могут всего несколько сотен ученых в мире, пишет TJournal.


Фото: wikipedia.org

12 декабря Маск опубликовал в своём твиттере шутку с четырьмя строчками терминов из теоретической физики, который он взял из сообщества «Meme-theoretic Theoretical Physics Memes» («Мемно-теоретические мемы о теоретической физике»).

Подпись гласит: «Современные дети не имеют никакого уважения!». А вот как переводится шутка: «Тот случай, когда дедушка пытается объяснить тебе, что такое лагранжиан квантовой теории поля, а ты показываешь ему свою 6D (2,0) суперконформную теорию поля, которая не имеет лагранжева описания, голографически дуальна M-теории с группой AdS7 x S4 и в случае компактификации по S1 приводит к пятимерной суперсимметричной теории». При этом мальчик произносит фразу: «Будущее уже здесь, старик».

В шутке дедушка говорит о лагранжиане квантовой теории поля — функции, описывающей развитие системы в обобщенных координатах. Это понятие относится ко второму и третьему уровню сложности задач — такие знания есть у первокурсников и выпускников физических факультетов.

Внук отвечает терминами с шестого уровня сложности — переднего края исследований, которым занимаются всего несколько сотен ученых в мире. Герой мема занимается изучением шестимерной суперконформной теории поля и упоминает М-теорию, в которой неизвестно, как можно определить лагранжиан. Объяснение его ответа начинается со второго уровня и доходит до шестого — понятий единой теории поля и теории струн.

Андрей Коняев в беседе с TJ отметил, что смысл штуки заключается в том, что раньше физика была другой, а сейчас в ней стало много математики. Коэффициент сложности объяснения по меркам N+1 составляет 8,9 из 10 — «самое сложное».

 
 
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В N+1 объяснили математический мем из твиттера Илона Маска и разобралась в упоминаемых в шаблоне теориях.
 
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