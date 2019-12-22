Беларуский стартап, который находит болезни лёгких, получил $1 млн инвестиций

Источник материала: KYKY

Беларуский медицинский стартап Healthy Networks, который помогает обнаружить заболевания дыхательной системы даже на ранней стадии, получил 925 тысяч долларов инвестиций, пишет dev.by.

Теперь общая сумма привлеченных инвестиций превысила один миллион долларов. Эти деньги пойдут на запуск беспроводного (Bluetooth) стетоскопа и приложения на рынке Беларуси и Европы (LungPass). «Инвесторами выступили немецкий производитель умных приборов для здоровья Beurer, венчурный фонд Verge HealthTech Fund и два бизнес-ангела — из Эстонии и Италии», – рассказала CEO стартапа Елена Бинецкая.

Справка. Lung Pass – это продукт для определения и мониторинга заболеваний дыхательной системы. Установив приложение на смартфон, пользователь может записать звуки в легких и выявить возможные нарушения. Нейросеть определяет тип звука легких точнее среднего врача, потому что разметкой сети занимались опытные пульмонологи с музыкальным слухом. Lung Pass «слышит» астму, пневмонию, бронхит, муковисцидоз и так далее.

«Продукт готов, сейчас идет процедура сертификации. Рассчитываем к началу лета 2020 года сертифицировать его на беларуском рынке, а к осени – на европейском рынке», – сообщила Бинецкая.

Ожидают, что Healthy Networks и Beurer совместно запустят беспроводной стетоскоп и приложение Bluetooth в Европе в конце 2020 года. Программа будет доступна для iOS и Android на английском, немецком, испанском, французском, итальянском и русском языках. На инвестициях Healthy Networks останавливаться пока не планирует – и хочет привлечь новые для развития продукта и его продвижения.