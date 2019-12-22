ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларуский стартап, который находит болезни лёгких, получил $1 млн инвестиций

23.12.2019 17:57 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Беларуский медицинский стартап Healthy Networks, который помогает обнаружить заболевания дыхательной системы даже на ранней стадии, получил 925 тысяч долларов инвестиций, пишет dev.by.

Теперь общая сумма привлеченных инвестиций превысила один миллион долларов. Эти деньги пойдут на запуск беспроводного (Bluetooth) стетоскопа и приложения на рынке Беларуси и Европы (LungPass). «Инвесторами выступили немецкий производитель умных приборов для здоровья Beurer, венчурный фонд Verge HealthTech Fund и два бизнес-ангела — из Эстонии и Италии», – рассказала CEO стартапа Елена Бинецкая.

Справка. Lung Pass – это продукт для определения и мониторинга заболеваний дыхательной системы. Установив приложение на смартфон, пользователь может записать звуки в легких и выявить возможные нарушения. Нейросеть определяет тип звука легких точнее среднего врача, потому что разметкой сети занимались опытные пульмонологи с музыкальным слухом. Lung Pass «слышит» астму, пневмонию, бронхит, муковисцидоз и так далее.

«Продукт готов, сейчас идет процедура сертификации. Рассчитываем к началу лета 2020 года сертифицировать его на беларуском рынке, а к осени – на европейском рынке», – сообщила Бинецкая.

Ожидают, что Healthy Networks и Beurer совместно запустят беспроводной стетоскоп и приложение Bluetooth в Европе в конце 2020 года. Программа будет доступна для iOS и Android на английском, немецком, испанском, французском, итальянском и русском языках. На инвестициях Healthy Networks останавливаться пока не планирует – и хочет привлечь новые для развития продукта и его продвижения.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуский медицинский стартап Healthy Networks, который помогает обнаружить заболевания дыхательной системы даже на ранней стадии, получил 925 тысяч долларов инвестиций,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В июне 2020-го в посёлке Колодищи появится детский сад на 230 мест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика