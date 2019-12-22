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В июне 2020-го в посёлке Колодищи появится детский сад на 230 мест
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сейчас на строительной площадке уже заложен фундамент возведен и первые стены здания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Детский сад будет трехэтажным и ярким. Проектом также предусмотрено строительство трансформаторной подстанции и котельной, которая будет обеспечивать помещения теплом. Сделают и площадку для занятий спортом. Появится пространство для изучения правил дорожного движения. Открытие детского сада запланировано на июнь.
Дмитрий Спичак, первый заместитель директора строительной компании:
Окружающую территорию украсят деревьями, кустарниками и малыми архитектурными формами. Предусмотрены новая ограда и парковка.
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Новости Беларуси. Сейчас на строительной площадке уже заложен фундамент возведен и первые стены здания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Детский сад будет...
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