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Новый год будет со снегом?

23.12.2019 17:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю.



По данным Белгидромета, в выходные будет небольшой мороз и даже выпадет снег.

24 декабря, во вторник, на большей части территории страны дожди, по юго-западу местами – сильные. Ночью и утром во многих районах, днем местами туман. Температура воздуха минимальная ночью +3…+8°С, максимальная днем +5…+10°С.

25 декабря, в среду, временами осадки, в основном дождь, местами слабый туман. Температура в течение суток составит +1…+7°С.

26 декабря, в четверг, на большей части страны кратковременные дожди, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. Температура воздуха в течение суток 0…+6°С, ночью при прояснениях до -2°С.

27 декабря, в пятницу, похолодает, ожидается небольшой снег, мокрый снег. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит -2…+3°С.


В субботу, 28 декабря, будет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток будет 0…- 5°С, ночью при прояснениях до -7°С, а днем по юго-западу страны воздух прогреется до +1…+2°С.

29 декабря, в воскресенье, местами пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит -2…-7°С, при прояснениях до -8…-10°С, максимальная температура днем будет -6…+1°С.
 
 
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Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю.
 
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