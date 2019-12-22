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Профсоюзы - про минусы новой схемы расчета зарплат бюджетников, которую введут с 2020 года
Источник материала: Tut.by
Бюджетникам с 2020 года
«С введением новой системы доплаты до минимальной заработной платы низкооплачиваемым категориям работников будут проводиться из общего планового фонда оплаты труда. Это снижает возможности для повышения заработной платы других работников организаций, — поясняют в Федерации профсоюзов. — В ситуации запланированного роста цен на ряд услуг, определенного повышения стоимости продуктов питания, профсоюзы обращают внимание социальных партнеров на необходимость выполнения взятых в Генеральном соглашении (между правительством, нанимателями и профсоюзами на 2019−2021 годы. — Прим. ред.) обязательств по росту заработной платы».
Напомним, генсоглашением
Профсоюзы также опасаются, что после ввода новой схемы расчета зарплат бюджетников руководители на местах будут субъективно начислять премии.
«Новая система предполагает, что решение о дополнительном стимулировании и премировании работников принимает сам наниматель. Для того, чтобы исключить субъективный подход, профсоюзы настаивают на обязательном участии профсоюзных комитетов организаций в распределении стимулирующих и компенсирующих выплат», — заявляют в Федерации профсоюзов.
Специалисты из профсоюзов намерены мониторить правильность применения норм новой системы оплаты труда на местах.
Зарплаты бюджетников с 2020 года будут
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Бюджетникам с 2020 года будут рассчитывать зарплаты по новой схеме. Однако некоторые нововведения вызывают опасения у профсоюзов.
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