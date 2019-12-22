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Профсоюзы - про минусы новой схемы расчета зарплат бюджетников, которую введут с 2020 года

23.12.2019 17:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бюджетникам с 2020 года будут рассчитывать зарплаты по новой схеме. Однако некоторые нововведения вызывают опасения у профсоюзов. По новым правилам низкооплачиваемым работникам будут доплачивать до «минималки» из общего планового фонда оплаты труда. «Это снижает возможности для повышения заработной платы других работников организаций», — отмечают в Федерации профсоюзов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«С введением новой системы доплаты до минимальной заработной платы низкооплачиваемым категориям работников будут проводиться из общего планового фонда оплаты труда. Это снижает возможности для повышения заработной платы других работников организаций, — поясняют в Федерации профсоюзов. — В ситуации запланированного роста цен на ряд услуг, определенного повышения стоимости продуктов питания, профсоюзы обращают внимание социальных партнеров на необходимость выполнения взятых в Генеральном соглашении (между правительством, нанимателями и профсоюзами на 2019−2021 годы. — Прим. ред.) обязательств по росту заработной платы».

Напомним, генсоглашением предусмотрено сокращение количества организаций, на которых средняя зарплата составляет меньше чем 150% минимальной зарплаты (около 495 рублей и меньше). Сейчас она составляет 330 рублей, а с 1 января будет 375 рублей.

Профсоюзы также опасаются, что после ввода новой схемы расчета зарплат бюджетников руководители на местах будут субъективно начислять премии.

«Новая система предполагает, что решение о дополнительном стимулировании и премировании работников принимает сам наниматель. Для того, чтобы исключить субъективный подход, профсоюзы настаивают на обязательном участии профсоюзных комитетов организаций в распределении стимулирующих и компенсирующих выплат», — заявляют в Федерации профсоюзов.

Специалисты из профсоюзов намерены мониторить правильность применения норм новой системы оплаты труда на местах.

Зарплаты бюджетников с 2020 года будут рассчитывать по новой схеме. Одно из главных изменений: тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают заработки работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку. Власти поясняли, что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров зарплат, которые были до изменений. Но с оговоркой: падения зарплат не должно быть без учета премий. Во многом поэтому медики, у которых значительная часть зарплаты сейчас приходится на премии, высказывали опасение, что с нового года могут потерять в деньгах.

В Минтруда сегодня пояснили, как работникам бюджетных организаций будут с 2020 года рассчитывать зарплаты и почему январские заработки в некоторых случаях могут быть ниже декабрьских. При сравнении зарплат за декабрь и январь чиновники не будут учитывать многие доплаты, которые работники могут получить в последний месяц года. К примеру, совмещение, работа в ночные смены и в выходные. Это связано с тем, что они носят не постоянный, а временный характер, поясняют в ведомстве.

 
 
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Бюджетникам с 2020 года будут рассчитывать зарплаты по новой схеме. Однако некоторые нововведения вызывают опасения у профсоюзов.
 
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