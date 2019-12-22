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В Кобрине подросток внезапно выбежал на переход и попал под колеса VW
Источник материала: Tut.by
В Кобрине легковушка сбила подростка, который побежал через дорогу. Видео инцидента
Наезд произошел днем 23 декабря на улице Дзержинского. Как видно на записи, компания шла по тротуару к переходу. В какой-то момент один из подростков резко побежал и попал под колеса VW Golf.
В областной ГАИ
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