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В Кобрине подросток внезапно выбежал на переход и попал под колеса VW

23.12.2019 17:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кобрине легковушка сбила подростка, который побежал через дорогу. Видео инцидента попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Видео: KOIN Интернет-провайдер

Наезд произошел днем 23 декабря на улице Дзержинского. Как видно на записи, компания шла по тротуару к переходу. В какой-то момент один из подростков резко побежал и попал под колеса VW Golf.

В областной ГАИ сообщили, что в аварии пострадал 15-летний парень. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.

 
 
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С травмами различной степени тяжести парня доставили в больницу.
 
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