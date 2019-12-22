В Кобрине подросток внезапно выбежал на переход и попал под колеса VW

Источник материала: Tut.by

В Кобрине легковушка сбила подростка, который побежал через дорогу. Видео инцидента попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Наезд произошел днем 23 декабря на улице Дзержинского. Как видно на записи, компания шла по тротуару к переходу. В какой-то момент один из подростков резко побежал и попал под колеса VW Golf.

В областной ГАИ сообщили , что в аварии пострадал 15-летний парень. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.