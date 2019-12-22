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Белорусы 332 раза подавали жалобы в ООН

23.12.2019 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Граждане Беларуси за всю историю существования современной страны 332 раза пожаловались на государство в Комитет по правам человека ООН. Первое обращение было зарегистрировано в 1997 году.

Такие данные по состоянию на 16 декабря 2019 года опубликовал Белорусский дом прав человека, пишет afn.by

В 136 обращениях профильный комитет ООН подтвердил нарушения прав человека. При этом, в стадии рассмотрения (ожидания рассмотрения) находятся еще 152 обращения.


В 2 случаях Комитет по правам человека не обнаружил нарушений прав человека, в 14 случаях прекращена переписка, еще 18 признаны недействительными (неправильно подготовленными для подачи).
 
 
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Граждане Беларуси за всю историю существования современной страны 332 раза пожаловались на государство в Комитет по правам человека ООН. Первое обращение было...
 
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