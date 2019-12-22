Белорусы 332 раза подавали жалобы в ООН

afn.by Такие данные по состоянию на 16 декабря 2019 года опубликовал Белорусский дом прав человека, пишет





В 136 обращениях профильный комитет ООН подтвердил нарушения прав человека. При этом, в стадии рассмотрения (ожидания рассмотрения) находятся еще 152 обращения.









В 2 случаях Комитет по правам человека не обнаружил нарушений прав человека, в 14 случаях прекращена переписка, еще 18 признаны недействительными (неправильно подготовленными для подачи).



