Фигуранты «дела медиков» выступили с последним словом

пишет kp.by. В понедельник, 23 декабря, в суде с последним словом выступили девять обвиняемых по «делу медиков». Многие из них в своей речи говорили, что получили болезненный жизненный урок и уже наказаны разлукой с семьей, потерей работы и проблемами со здоровьем,kp.by.

«Расставание с ребенком будет для меня мучительным»

Александр Столяров, директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, сказал, что уже сознался и добавить по этому поводу ему больше нечего. Но потом продолжил:





- В Центре экспертиз я и все мои сотрудники придерживались правила, что некачественная техника не должна попадать на наш рынок. Это знали все, мы тщательно проверяли качество и безопасность поступивших к нам лекарств и техники. Я никогда не отказывал в совете и ничего за это не просил. Но в какой-то момент некоторые заявители стали считать, что меня можно как-то благодарить, это была не моя инициатива. Сожалею, что не отказался от денег, отбывание наказания для меня большое испытание, - со слезами закончил свою речь Столяров.









Напомним, сторона обвинения считает, что он получил больше 50 тысяч долларов взяток за регистрацию лекарств. Прокурор запросил для него 7 лет в колонии усиленного режима.





Инга Шалькевич, бывший начальник отдела маркетинга частной фармацевтической компании «Лекфарм», была краткой:





- Я полностью признала свою вину и сожалею, что это случилось в моей жизни. Верю, что решение суда будет справедливым. Самый дорогой мне человек уже живет не в Беларуси - и, если наказание будет связано с лишением свободы, расставание с моим ребенком будет для меня мучительным.





Обвиняемая добавила, что ее работа всегда была связана с командировками, выездами за границу.





- Поэтому, если сочтете возможным назначить наказание, не связанное с лишением свободы, буду признательна.





Ингу Шалькевич обвиняют в даче взяток. Она через своего коллегу передавала деньги для директора Центра экспертиз и испытаний здравоохранения Александра Столярова. Гособвинитель запросил для Шалькевич 4 года так называемой домашней химии.





Ее бывший руководитель, Андрей Потапович (директор фирмы «Лекфарм»), попросил суд проявить снисхождение и дать ему возможность самому воспитывать своих детей и приносить стране пользу. В обвинении сказано, что он передавал деньги Шалькевич, чтобы та через начальника отдела Дмитрия Кузнецова передавала их Столярову. В суде было озвучено, что деньги платили за ускоренную регистрацию лекарств.

«Мне 60 лет, впереди только старость. Я потерял любимую работу, уважение коллег, уважение в обществе»

Взяткодатель, который проходил во многих процессах по «делу медиков», директор «Геол-М» Владимир Ладутько долго думал над тем, что сказать в своем последнем слове.





- И понял - что бы я ни сказал, слова не смогут выразить мои переживания и боль. Когда было возбуждено уголовное дело, моя жизнь разделилась на до и после. Я всегда очень много работал и продолжаю работать - у меня 47 лет стажа. После задержания (Ладутько провел в СИЗО КГБ чуть больше месяца, его задержали по подозрению в неуплате налогов. - Ред.) проявилось много проблем со здоровьем, потом были разные рабочие проблемы. Но когда ты на свободе, они решаются так или иначе - в изоляции это сделать гораздо труднее. Я осознал свою вину, сделал выводы, я заверяю, что ничего подобного больше не случится.





Взятки Ладутько давал, чтобы продвигать медицинское оборудование, которое поставляла его фирма. Бизнесмен написал несколько явок с повинной, в которых рассказал, как и кому передавал деньги. Напомним, Владимиру Ладутько прокурор попросил назначить штраф 1000 базовых величин, или 25,5 тысячи рублей.





Заместитель директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Сергей Зинченко говорит тихо и с паузами - во время его речи некоторые присутствующие в зале плачут. Обвиняемый начинает со слов раскаяния, а дальше рассказывает о том, как развивалась его карьера.





- В студенчестве и начале своей карьеры я работал на скорой помощи, потом помогал пострадавшим во время аварии на ЧАЭС, в конце своей карьеры старался вместе со всеми не выпускать некачественное оборудование на рынок. Не искал путей, чтобы нажить что-то, старался честно исполнять свои обязанности. Создал семью, воспитал дочку. Уже без моего участия она закончила с золотой медалью гимназию и смогла поступить в БГУ, - мужчина на несколько секунд замолкает. - Там нет бесплатного обучения - я должен принять активное участие вместе со своей женой-пенсионеркой, помочь.





Сергей Зинченко говорит, что осознал, почему оказался за решеткой.





- Мне 60 лет, впереди только старость. Я потерял любимую работу, уважение коллег, уважение в обществе. Второй год я уже в СИЗО КГБ, обострились все хронические заболевания. Я прошу назначить мне справедливое наказание, и, если возможно, без лишения свободы.





По версии обвинения, Зинченко получил 50 евро и 1300 долларов взяток за регистрацию медтехники и за организацию технического испытания медтехники. Прокурор просил назначить ему 3 года лишения свободы.

«Помогаем друг другу кусочком шоколадки и добрым словом»

С самой длинной речью выступил Сергей Лещиловский, начальник управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний здравоохранения.





- Я осознал противоправность своего поступка. После задержания я нахожусь на содержании своих родителей-пенсионеров. Я шел по жизни, не нарушая закон, ни у кого ничего не просил, старался всего добиться сам. Я был требователен как к себе, так и к результатам своей работы. Но из-за своего поступка, когда я проявил минутную слабость, все, что долго строилось, в один миг оказалось утраченным и потерянным.





Сразу после задержания Сергей Лещиловский написал явку с повинной, в полном объеме возместил ущерб.





- Я как сын должен помогать своим родителям. Я очень прошу не лишать меня свободы, потому что мне еще так много нужно наверстать, - во время своего эмоционального выступления обвиняемый тоже плакал. - Свое горе для каждого всегда кажется сильнее и больнее, но за эти 4 месяца (дело рассматривают в суде с августа. - Ред.), что мы находимся вместе, мы стали как будто одним коллективом, болеющим и переживающим друг за друга,- оборачивается Лещиловский на других обвиняемых, которые тоже находятся под стражей. - Мы помогаем друг другу рукопожатием, кусочком шоколадки, добрым словом и даже взглядом. Каждого из нас не покидает надежда на лучшее и вера, а еще поддерживают слова, которые есть в письмах каждому из нас: «Держись, мы с тобой». В преддверии праздников постоянно звучат слова о том, что принято подводить итоги и дарить подарки. От вашего решения зависит сейчас то, какой дорогой пойдет каждый из нас дальше. Наше будущее сейчас в ваших руках, - обратился к суду обвиняемый.





Сергей Лещиловский получил две взятки на 250 долларов в сумме. Это самая маленькая взятка в деле. При этом прокурор попросил приговорить Лещиловского к 3 годам лишения свободы.





Напомним, суд начался 19 августа. В деле 21 обвиняемый - бизнесмены и чиновники системы здравоохранения. Это самый крупный процесс по громкому «делу медиков». Он примечателен тем, что только 8 фигурантов - представители системы здравоохранения, которые получали взятки, остальных обвиняют по статье «Дача взятки». Единственный бизнесмен, который оказался под стражей - Сергей Шакутин, директор компании «Искамед», остальные фигуранты под подпиской о невыезде. Вместе с Шакутиным за решеткой находятся директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, заместитель Столярова Сергей Зинченко, начальник управления медтехники Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Сергей Лещиловский, генеральный директор предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий, заместитель генерального директора Витебского РУП «Фармация» Екатерина Шнитко, бывший гендиректор Гродненского РУП «Фармация» Андрей Щука.





Во вторник, 24 декабря, заслушают последнее слово остальных обвиняемых. После этого суд примет решение и огласит приговор.



