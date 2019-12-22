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Более 50 участников. В «Стайках» прошли чемпионат по грэпплингу и суперсхватка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В «Стайках» 22 декабря состоялся чемпионат Беларуси по грэпплингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Турнир стал заключительным для спортсменов в 2019 году. Кроме титула сильнейшего, спортсмены также боролись за право представлять Беларусь на чемпионате Европы-2020 в Молдове.
Вахтанг Сохадзе, председатель ОО «Белорусская федерация грэпплинга»:
Кроме основных боев зрителей также ждала суперсхватка, первая в своем виде в Беларуси. На ковре сошлись борец греко-римского стиля Марсель Сычев и представитель бразильского джиу-джитсу Андрей Сакович. Последний стал победителем.
Марсель Сычев, борец греко-римского стиля:
Так как я буду выступать скоро по смешанным единоборствам, мне мой тренер, Константин Михайлович Маханьков, сказал, что надо себя попробовать в новом виде спорта, в грэпплинге, так как эти навыки пригодятся мне потом в боях. Поэтому я согласился и сказал: «Давайте хорошо подготовимся и попробуем».
Андрей Сакович, представитель бразильского джиу-джитсу:
У меня чуть меньше подготовки, потому что я не форсирую события. Если у тебя был перерыв в борьбе, скажем так, то травмы дают о себе знать. Поэтому я спокойненько, аккуратненько – не по два часа в день, но тоже достаточно – тренировался.
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Новости Беларуси. В «Стайках» 22 декабря состоялся чемпионат Беларуси по грэпплингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир стал заключительным для спортсменов...
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