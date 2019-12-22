Сергей Вязович: наши машины не сделаны, чтобы ездить 1 000 000 километров по гарантии

Кто или что важнее: команда специалистов или механизмы?

На самом деле важны все составляющие. И здесь нельзя говорить, что в гонке участвует только экипаж: пилот, штурман и механик с нами в кабине еще едут. Мы едем втроем. Большая часть команды остается за пределами камер, за пределами зрительского внимания. Это огромная группа механиков, которая ежедневно восстанавливает автомобиль после тяжелейших трасс и выводит его с утра нам на старт. Поэтому, я бы сказал, командная работа. И я всегда говорю, что это командный вид спорта и техника — неотъемлемая часть этого всего. Здесь важны все составляющие.





Вы сказали "восстанавливают автомобиль". А что с ним случается после дня гонки?

Ралли-рейды — это завуалированное название бездорожья. Ралли-рейд — это и есть гонка по бездорожью. Учитывая то, что движемся практически всегда, ну или стремимся двигаться на максимальной скорости, грузовику очень сильно достается. Это машины, которые построены для движения по бездорожью на очень высоких скоростях. Они не сделаны, чтобы ездить 1 000 000 километров по гарантии. Они рассчитаны в принципе на то, что какие-то узлы и агрегаты требуют обслуживания ежедневно. Поэтому большая работа проводится каждый вечер, каждую ночь, и в этом задействована большая группа людей, — сказал Вязович в программе "Неделя спорта" на СТВ.







