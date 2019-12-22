Похожий на «Мандарин». В Лошице начали строить спортивный комплекс

Источник материала: Tut.by

В Лошице построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Его уже начали возводить, сообщает агентство «Минск-Новости» .



Спортивный комплекс «Мандарин» на улице Ангарской открыли в 2015 году. По его подобию построят ФОК в Лошице. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В Минске в границах Игуменского тракта и улицы Янки Лучины начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс. По задумке здание будет аналогичным спортивному центру «Мандарин», расположенному в Заводском районе.

— С открытием нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Лошице мы сможем привлечь к здоровому образу жизни больше жителей микрорайона, — рассказал зампредседателя Мингорисполкома Артем Цуран. — Это и плавание, и занятия в спортивных залах.

Предполагается, что в ФОКе также будут банный комплекс и объекты общественного питания.

Раньше сообщалось, что комплекс в Лошице планируют построить без привлечения бюджетных средств. Заказчик нового объекта — «Аква-Минск». А пока в Ленинском районе работает только ФОК «Серебрянка».

Недавно новый бассейн открыли и в микрорайоне Шабаны.