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Похожий на «Мандарин». В Лошице начали строить спортивный комплекс
Источник материала: Tut.by
В Лошице построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Его уже начали возводить, сообщает агентство
В Минске в границах Игуменского тракта и улицы Янки Лучины начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс. По задумке здание будет аналогичным спортивному центру «Мандарин», расположенному в Заводском районе.
— С открытием нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Лошице мы сможем привлечь к здоровому образу жизни больше жителей микрорайона, — рассказал зампредседателя Мингорисполкома Артем Цуран. — Это и плавание, и занятия в спортивных залах.
Предполагается, что в ФОКе также будут банный комплекс и объекты общественного питания.
Раньше сообщалось, что комплекс в Лошице планируют построить без привлечения бюджетных средств. Заказчик нового объекта — «Аква-Минск». А пока в Ленинском районе работает только ФОК «Серебрянка».
Недавно новый бассейн
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Жители микрорайона в комплексе смогут поплавать и позаниматься спортом в специальных залах.
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