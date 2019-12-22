ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Похожий на «Мандарин». В Лошице начали строить спортивный комплекс

23.12.2019 18:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Лошице построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Его уже начали возводить, сообщает агентство «Минск-Новости».


Спортивный комплекс «Мандарин» на улице Ангарской открыли в 2015 году. По его подобию построят ФОК в Лошице. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В Минске в границах Игуменского тракта и улицы Янки Лучины начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс. По задумке здание будет аналогичным спортивному центру «Мандарин», расположенному в Заводском районе.

— С открытием нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Лошице мы сможем привлечь к здоровому образу жизни больше жителей микрорайона, — рассказал зампредседателя Мингорисполкома Артем Цуран. — Это и плавание, и занятия в спортивных залах.

Предполагается, что в ФОКе также будут банный комплекс и объекты общественного питания.

Раньше сообщалось, что комплекс в Лошице планируют построить без привлечения бюджетных средств. Заказчик нового объекта — «Аква-Минск». А пока в Ленинском районе работает только ФОК «Серебрянка».

Недавно новый бассейн открыли и в микрорайоне Шабаны.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители микрорайона в комплексе смогут поплавать и позаниматься спортом в специальных залах.
 
Новости дня
Новости разные
 
В доме-интернате на Ваупшасова поздравили со 100-летием постоялицу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика