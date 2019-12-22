ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отмена роуминга между Россией и Беларусью ожидается не позднее сентября 2020 года

23.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Роуминг между Россией и Беларусью будет отменен до 2021 года. Пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков пообещал, что это произойдет не позднее сентября 2020 года, сообщает ТАСС.

Новиков рассказал, что уже готова финальная версия дорожной карты, которую согласовала российская сторона. Осталась подпись со стороны Беларуси.

В марте 2020 года планируется выдвинуть предложения о законодательном закреплении карты. После чего в течение шести месяцев будут завершаться все технические, организационные и прочие работы по обеспечению корректной работы маршрутизации и тарификации звонков между двумя союзными странами.

Таким образом, роуминговая плата за звонки между Россией и Беларусью будет упразднена не позднее сентября 2020 года.

В августе заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин предрекал, что роуминг между Россией и Беларусью будет отменен до начала 2020 года.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже готова финальная версия дорожной карты, которую согласовала российская сторона. Осталась подпись со стороны Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Слуцке открылся косметический кабинет «Эстетика»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика