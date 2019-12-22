Отмена роуминга между Россией и Беларусью ожидается не позднее сентября 2020 года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Роуминг между Россией и Беларусью будет отменен до 2021 года. Пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков пообещал, что это произойдет не позднее сентября 2020 года, сообщает ТАСС .

Новиков рассказал, что уже готова финальная версия дорожной карты, которую согласовала российская сторона. Осталась подпись со стороны Беларуси.

В марте 2020 года планируется выдвинуть предложения о законодательном закреплении карты. После чего в течение шести месяцев будут завершаться все технические, организационные и прочие работы по обеспечению корректной работы маршрутизации и тарификации звонков между двумя союзными странами.

Таким образом, роуминговая плата за звонки между Россией и Беларусью будет упразднена не позднее сентября 2020 года.