|
Отмена роуминга между Россией и Беларусью ожидается не позднее сентября 2020 года
23.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Роуминг между Россией и Беларусью будет отменен до 2021 года. Пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков пообещал, что это произойдет не позднее сентября 2020 года, сообщает
Новиков рассказал, что уже готова финальная версия дорожной карты, которую согласовала российская сторона. Осталась подпись со стороны Беларуси.
В марте 2020 года планируется выдвинуть предложения о законодательном закреплении карты. После чего в течение шести месяцев будут завершаться все технические, организационные и прочие работы по обеспечению корректной работы маршрутизации и тарификации звонков между двумя союзными странами.
Таким образом, роуминговая плата за звонки между Россией и Беларусью будет упразднена не позднее сентября 2020 года.
В августе заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже готова финальная версия дорожной карты, которую согласовала российская сторона. Осталась подпись со стороны Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)