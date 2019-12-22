Медведев напомнил о единой валюте и едином эмиссионном центре. Сплачивание всё ближе

Медведев: не согласована дорожная карта, посвященная дальнейшей интеграции, включая создание наднациональных органов, единую валюту и единый эмиссионный центр









цитирует ТАСС. "Работа проделана, [дорожные] карты согласованы и в принципе, если серьезно смотреть на интеграцию, мы можем перейти к ее форсированному продвижению, а именно исполнить то, что в этих картах значится - с первой по тридцатую, принять унифицированное законодательство, чтобы это были настоящие законы", - сказал журналистам председатель правительства РФ. По его словам, не согласована дорожная карта, посвященная дальнейшей интеграции, включая создание наднациональных органов, единую валюту и единый эмиссионный центр. "Сейчас дорога [для развития интеграции] открыта, документы согласованы", - сказал Медведев,ТАСС.





"Все формы дополнительной поддержки [Беларуси], помимо того, что у нас и так продвинутые отношения, практически 8 млрд Беларуси имеет российских кредитов, - дополнительные формы кредитования возможны только в случае, если дорожные карты будут исполнены и воплотятся в законы", - подчеркнул глава кабинета министров РФ. По его мнению, в этом случае можно будет говорить о компенсации налогового маневра для Беларуси и о других вопросах.





Премьер-министр РФ сказал, что до Нового года не планирует отправляться в Минск . По его оценке, при подготовке дорожных интеграционных карт проведена большая работа, за что он поблагодарил членов правительства. Глава кабмина подчеркнул, что для интеграции теперь есть "хороший план", который нужно воплотить в законы, и тогда это станет уже необратимо". Медведев добавил, что при развитии интеграции многое зависит от решений Минска.



