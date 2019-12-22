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В Слуцке открылся косметический кабинет «Эстетика»

23.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке открылся косметический кабинет «Эстетика»

На втором этаже ресторана «Колизей» открылся косметический кабинет «Эстетика».

Квалифицированный специалист-косметик с медицинским образованием Екатерина Сенченя предлагает широкий спектр косметических услуг:

  • Уходы за лицом по типу кожи: с альгинатной маской, коллагеновым листом, термоактивной маской, неинвазивная карбокситерапия, антивозрастные программы
  • Массажи лица, шеи и зоны декольте: классические и авторские методики
  • Чистки лица, пилинги, эффективное обновление и омоложение кожи
  • "Банкетные" процедуры - "на выход", для особых случаев
  • Депиляция сахарной пастой - шугаринг
  • Прокол мочек ушей
  • Консультации и подбор домашнего ухода

Все процедуры проводятся с использованием сертифицированной профессиональной косметики мировых брендов: Anna Lotan (Израиль), Magiray (Израиль), Dermataim (Испания), Phyris (Германия), Maranta (Франция), Leistern Pharmaceuficais (Германия - Россия) и многие другие.

В Слуцке открылся косметический кабинет «Эстетика»

Адрес: Слуцк, кафе «Колизей» (трасса Р-23, урочище Пупорево), 2 этаж, помещение 1-36.

Телефон: +375-44-728-97-23 (Viber, WathsApp, Telegram), Екатерина.

В Слуцке открылся косметический кабинет «Эстетика»

 

 
 
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Квалифицированный специалист-косметик с медицинским образованием Екатерина Сенченя осуществляет уход за лицом по типу кожи, массаж лица, шеи и зоны декольте,...
 
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