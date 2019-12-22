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В Слуцке открылся косметический кабинет «Эстетика»
23.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На втором этаже ресторана «Колизей» открылся косметический кабинет «Эстетика».
Квалифицированный специалист-косметик с медицинским образованием Екатерина Сенченя предлагает широкий спектр косметических услуг:
Все процедуры проводятся с использованием сертифицированной профессиональной косметики мировых брендов: Anna Lotan (Израиль), Magiray (Израиль), Dermataim (Испания), Phyris (Германия), Maranta (Франция), Leistern Pharmaceuficais (Германия - Россия) и многие другие.
Адрес: Слуцк, кафе «Колизей» (трасса Р-23, урочище Пупорево), 2 этаж, помещение 1-36.
Телефон: +375-44-728-97-23 (Viber, WathsApp, Telegram), Екатерина.
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Квалифицированный специалист-косметик с медицинским образованием Екатерина Сенченя осуществляет уход за лицом по типу кожи, массаж лица, шеи и зоны декольте,...
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