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Кто может претендовать на повышенное пособие по безработице

23.12.2019 20:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некоторые категории граждан смогут в ближайшее время претендовать на повышенное пособие по безработице.

 Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».  


фото из открытого доступа

Как уточнила глава ведомства, на текущий момент готовится проект изменений в закон о занятости, в котором выдвинуто несколько предложений об увеличении пособий для ряда категорий граждан. В частности, речь идет о тех лицах, которые проживают на территории с напряженной ситуацией на рынке труда, а также о гражданах в возрасте старше 50 лет, которым непросто найти работу в силу возраста. И. Костевич уточнила, что такая категория граждан находится в процессе поиска работы в среднем 11 месяцев. Поскольку это достаточно большой срок, есть необходимость поддержать финансово таких людей.

По словам министра, в Беларуси сохраняется невысокий уровень безработицы, и по методологии Международной организации труда он составляет 3,9%. Уровень занятости в республике находится на отметке 84% среди лиц трудоспособного возраста, уточнила И. Костевич, и этот показатель растет.


Что касается темы повышения пенсионного возраста, который, напомним, с 1 января составит 57 лет для женщин и 62 – для мужчин, это, по словам министра, является необходимой мерой, чтобы удержать количество граждан трудоспособного возраста с учетом старения населения, а также сохранить доходную часть Фонда соцзащиты и смягчить дефицит рабочей силы на рынке труда.

Как отметила И. Костевич, увеличение пенсионного возраста позволяет ежегодно повышать уровень выплачиваемых пенсий. Так, в ноябре 2019 года средний размер пенсии по возрасту составил 446 рублей, что на 50 рублей выше чем в этот же период 2018 года. В процентном соотношении уровень пенсии в 2019 году составил 113% по сравнению с 2018 годом.
 
Теги: Минск
 
 
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Некоторые категории граждан смогут в ближайшее время претендовать на повышенное пособие по безработице.
 
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