Кто может претендовать на повышенное пособие по безработице

Ирина Костевич, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказала министр труда и соцзащитыкорреспондент агентства «Минск-Новости».









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Как уточнила глава ведомства, на текущий момент готовится проект изменений в закон о занятости, в котором выдвинуто несколько предложений об увеличении пособий для ряда категорий граждан. В частности, речь идет о тех лицах, которые проживают на территории с напряженной ситуацией на рынке труда, а также о гражданах в возрасте старше 50 лет, которым непросто найти работу в силу возраста. И. Костевич уточнила, что такая категория граждан находится в процессе поиска работы в среднем 11 месяцев. Поскольку это достаточно большой срок, есть необходимость поддержать финансово таких людей.





По словам министра, в Беларуси сохраняется невысокий уровень безработицы, и по методологии Международной организации труда он составляет 3,9%. Уровень занятости в республике находится на отметке 84% среди лиц трудоспособного возраста, уточнила И. Костевич, и этот показатель растет.









Что касается темы повышения пенсионного возраста, который, напомним, с 1 января составит 57 лет для женщин и 62 – для мужчин, это, по словам министра, является необходимой мерой, чтобы удержать количество граждан трудоспособного возраста с учетом старения населения, а также сохранить доходную часть Фонда соцзащиты и смягчить дефицит рабочей силы на рынке труда.





Как отметила И. Костевич, увеличение пенсионного возраста позволяет ежегодно повышать уровень выплачиваемых пенсий. Так, в ноябре 2019 года средний размер пенсии по возрасту составил 446 рублей, что на 50 рублей выше чем в этот же период 2018 года. В процентном соотношении уровень пенсии в 2019 году составил 113% по сравнению с 2018 годом.



