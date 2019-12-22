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За год онлайн-продажи в белорусских интернет-магазинах выросли на 24%

23.12.2019 19:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский шоппинг уходит в интернет.

За год онлайн-продажи в белорусских интернет-магазинах выросли на 24%
фото: https://www.business.ru
По оценке Deal.by, за год онлайн-продажи в белорусских интернет-магазинах выросли на 24% до 1,681 млрд руб. Доля интернет-продаж в розничном товарообороте страны на конец года составила 3,4%.

Наряду с онлайн-продажами рост показали и сопутствующие сервисы: онлайн-реклама, онлайн-платежи и доставка. За год объем этих услуг увеличился в среднем на 26%, пишет thinktanks.by

Средний чек уменьшается, количество заказов растет

За 11 месяцев 2019 г. покупатели сделали в белорусских интернет-магазинах, размещенных на Deal.by, 719 тыс. заказов – на 11% больше, чем годом раньше. Средний чек снизился со 141 до 127 руб.

“Снижение среднего чека связано с тем, что белорусы стали чаще покупать у местных продавцов недорогие товары, которые до этого ждали из Китая, – рассказал руководитель маркетплейса Deal.by Максим Маринич. – Так, например, количество заказов зарядных устройств выросло на 162%, аккумуляторов для телефонов – на 90%, а кабелей для электроники – на 46%”.


Лидеры по росту заказов – продукты и автозапчасти

Чаще всего у местных продавцов покупали товары для дома и сада, технику и электронику, товары для детей и товары для красоты и здоровья.


Сильнее всего увеличился спрос на продукты питания, напитки и авто-, мототовары: количество заказов в этих категориях по сравнению с прошлым годом выросло на 28% и 25% соответственно.

Больше половины заказов покупатели забирают сами
Самый популярный способ доставки из интернет-магазинов – курьерская доставка “до двери”. Курьеры привезли белорусам 27% заказов. Но доставлять курьерами дорого, поэтому со временем они будут уступать место самовывозу.

Уже в этом году больше половины заказов белорусы забрали сами: 26% – в отделении службы доставки, 24% – на “Белпочте”, 23% – на складе или ПВЗ магазина.

На сайтах оплачивают меньше четверти покупок, но ситуацию может изменить “безопасная сделка”

В 2019-м белорусы на 6% чаще оплачивали покупки в интернете на сайтах продавцов. За год онлайн-платежи выросли с 16 до 22% в общем объеме оплат. Однако подавляющее большинство заказов, 78%, покупатели по-прежнему оплачивают в момент доставки.


Привычка белорусов платить после доставки не идет на пользу рынку. Многие продавцы сотрудничают со сторонними курьерскими службами, которые переводят оплату за товар спустя несколько дней после доставки, из-за чего у продавцов формируется кассовый разрыв. Также магазины несут убытки, если покупатель не забрал посылку. Это одна из причин, по которой у интернет-магазинов часто просто не остается свободных средств, чтобы инвестировать в развитие бизнеса. Из-за этого страдает ассортимент и сервис – две вещи, от которых зависит, насколько качественно нас обслуживают в интернете.

Кое-что из предыдущих данных

Согласно исследованию e-data.by, опубликованному в марте 2019 года, за год количество белорусов, совершающих покупки в интернете, увеличилось на 4%. В период с марта 2018-го по март 2019-го 49% или 4,7 млн жителей страны купили что-то онлайн.

Больше всего онлайн-шоппинг популярен в Минске и Минской области: 37% жителей региона регулярно покупают в интернете. Наименее распространены интернет-покупки в Гродненской области: там интернет-магазинами пользуются 22% населения.
Чаще всего белорусы совершают онлайн-покупки в локальных интернет-магазинах: в Беларуси закупаются 90% из тех, кто вообще покупает что-то онлайн. На втором месте – интернет-магазины Китая, там совершают покупки 74% белорусских интернет-покупателей. Далее следуют интернет-магазины США, России и Польши: за последний год в них покупали 5, 3 и 3% интернет-покупателей соответственно.

17% интернет-покупателей отметили, что совершили покупку, увидев рекламу в соцсетях. Если рассматривать соцсети как отдельный канал продаж (по закону в них можно только рекламировать, а не продавать товары), то он займет третье место по популярности, уступив только белорусским и китайским интернет-площадкам.


Согласно мартовскому исследованию, за последний год количество заказов через мобильные устройства обогнало количество заказов через компьютеры. Сегодня, оформляя заказы в интернет-магазинах, белорусы в 40% случаях, пользуются мобильными приложениями (+ 16% к показателю прошлого года). 35% заказов оформляют через сайты на ПК (- 19% к показателю прошлого года) и 24% – через сайты на мобильных устройствах (+2%).

Рост популярности мобильных приложений связан с ростом популярности крупных маркетплейсов и интернет-магазинов, таких как AliExpress.com, Joom.com и Wildberries.by.
 
Теги: Минск
 
 
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