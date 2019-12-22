Как выбрать удобное расположение для мойки на кухне

Источник материала: Tut.by



Мойка занимает ведущее место в планировании кухни. Существуют десятки вариантов по ее установке, однако без руки специалиста есть риск ошибиться. Редакция TAM.BY заботится о читателях, поэтому рассказывает, как расположить мойку на кухне правильно.

Содержание:

Что учесть при планировании





Прежде чем начать ремонт на кухне, начертите план с учетом следующих моментов.

Мойку, плиту и холодильник расположите таким образом, чтобы они составили «рабочий треугольник». По этому пространству вы будете перемещаться во время готовки, так что важно продумать его от и до.

Если в планах установить Г-, П-образную или линейную кухню, то выгодное расположение мойки — между холодильником и плитой. Это сохранит естественную последовательность: достать продукты — помыть — приготовить.

Не размещайте мойку по соседству с холодильником или плитой. Рекомендуемое расстояние до них — от 45 до 60 см. Если катастрофически не хватает места, лучше установить раковину ближе к холодильнику.

Не ставьте мойку вплотную к боковой стене. Иначе рискуете подвергнуть последнюю к излишней влаге и образованию грибка. В любом случае боковая стена должна быть защищена фартуком.

Учтите особенности роста и предпочтений того, кто часто будет проводить время на кухне. Например, правша хозяин или левша — влияет на расположение ключевых элементов кухни. Если хозяин левша, то расположение обратное: плита, рабочая поверхность, мойка, снова поверхность, холодильник.

Не планируйте вблизи мойки устанавливать электроприборы. Это может привести к короткому замыканию. Также продумайте расположение розеток (при необходимости переместите проводку), установите розетки с защитными крышками.

На прямой кухне





Не можете определиться, где установить мойку на кухне? Для начала рассмотрите простой вариант — поставить в один ряд со шкафчиками, холодильником и плитой. Подойдут мойки прямоугольной формы, круглые, квадратные. И любого размера, т. к. минимальная глубина основных шкафчиков 60 см — а это всегда больше габаритов мойки.

В углу кухни





Минус кухонь формой Г или П в том, что они образуют «глухие» зоны в углах. Их лучше задействовать, установив обычную или угловую мойку. Под большой срезанный угол впишется прямоугольная или круглая раковина. При угле 90° — две маленькие квадратные раковины с краном посередине.

Возле окна





Некоторые хозяйки мечтают расположить мойку на кухне у окна. Такое решение смотрится стильно, добавляет естественный свет на рабочую зону, открывает живописный вид из окна. Однако это дорогое удовольствие: придется протягивать коммуникации, повышается вероятность их протечки после монтажа. Если задумка уже начата, установите защитный бортик, чтобы меньше обрызгивать окно.

На островке





При наличии пространства остров спасает при вопросе, где установить мойку на кухне. Остров совмещает рабочую поверхность, шкафчики и дает возможность установки раковины. Коммуникации придется проложить под полом, что затратно по монтажу полов и прокладке труб. На узкой кухне (с параллельно стоящими фасадами или планировкой буквой П) мойка отлично будет себя чувствовать напротив плиты и холодильника.

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