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Как выбрать удобное расположение для мойки на кухне
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Что учесть при планировании
Прежде чем начать ремонт на кухне, начертите план с учетом следующих моментов.
На прямой кухне
Не можете определиться, где установить мойку на кухне? Для начала рассмотрите простой вариант — поставить в один ряд со шкафчиками, холодильником и плитой. Подойдут мойки прямоугольной формы, круглые, квадратные. И любого размера, т. к. минимальная глубина основных шкафчиков 60 см — а это всегда больше габаритов мойки.
В углу кухни
Минус кухонь формой Г или П в том, что они образуют «глухие» зоны в углах. Их лучше задействовать, установив обычную или угловую мойку. Под большой срезанный угол впишется прямоугольная или круглая раковина. При угле 90° — две маленькие квадратные раковины с краном посередине.
Возле окна
Некоторые хозяйки мечтают расположить мойку на кухне у окна. Такое решение смотрится стильно, добавляет естественный свет на рабочую зону, открывает живописный вид из окна. Однако это дорогое удовольствие: придется протягивать коммуникации, повышается вероятность их протечки после монтажа. Если задумка уже начата, установите защитный бортик, чтобы меньше обрызгивать окно.
На островке
При наличии пространства остров спасает при вопросе, где установить мойку на кухне. Остров совмещает рабочую поверхность, шкафчики и дает возможность установки раковины. Коммуникации придется проложить под полом, что затратно по монтажу полов и прокладке труб. На узкой кухне (с параллельно стоящими фасадами или планировкой буквой П) мойка отлично будет себя чувствовать напротив плиты и холодильника.
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