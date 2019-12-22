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Лукашенко обсудил с главой Верховного суда модернизацию судебной системы
23.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Председателя Верховного суда Беларуси Валентина Сукало принял президент страны Александр Лукашенко. Собеседники обсудили резонансные дела и модернизацию судебной системы, передает «МИР 24».
В будущем году, по словам Сукало, в Беларуси появится единый экономический апелляционный суд. Кроме того, с 2020-го года все процессы в стране будут снимать на видео.
«Мы уже опробовали это на судебных процессах в самом Верховном суде и убедились, что это очень важная, принципиальная позиция, которая делает наше правосудие более открытым, прозрачным, снижает конфликтность правосудия, устраняет замечания, которые возникают по ходу процесса, дисциплинирует участников процесса», – пояснил председатель Верховного суда республики.
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В будущем году в Беларуси появится единый экономический апелляционный суд. Кроме того, с 2020-го года все процессы в стране будут снимать на видео.
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