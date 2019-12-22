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В Минске отгремел IV Республиканский суворовско-кадетский бал

23.12.2019 22:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Венский вальс, кадриль, полонез и полька. Новогодний республиканский суворовско-кадетский бал отгремел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске отгремел IV Республиканский суворовско-кадетский бал

На торжество собрались воспитанники кадетских училищ страны, специализированных лицеев МВД и МЧС и Минского суворовского военного училища. 60 пар этим вечером кружились в танце, а родители и гости бала окунулись в праздничную атмосферу красоты, грации и веселья.

В Минске отгремел IV Республиканский суворовско-кадетский бал

Николай Пунько, воспитанник Минского суворовского военного училища:
Готовиться было поначалу немного сложно. А вот когда приезжаешь сюда и выступаешь, ты понимаешь, что это очень легко. Танцуя с такой прекрасной дамой, все очень легко.

В Минске отгремел IV Республиканский суворовско-кадетский бал

Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Беларуси:
Это способствует патриотическому воспитанию молодежи, культурному воспитанию. Потому что военный человек, государственный человек должен быть культурным, воспитанным: уметь говорить, уметь танцевать, уметь общаться с дамами. Сегодня такая возможность на этом суворовско-кадетском балу предоставлена каждому из участников.

В Минске отгремел IV Республиканский суворовско-кадетский бал

Каждый год учащиеся кадетских училищ постигают основы танца и сдают зачет по предмету «Мировая художественная культура». Новогодний бал постепенно превращается в добрую традицию.

Люди в материале: Николай Пунько, Сергей Потапенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Венский вальс, кадриль, полонез и полька. Новогодний республиканский суворовско-кадетский бал отгремел в Минске, сообщили в программе Новости «24...
 
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