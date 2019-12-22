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В Минске отгремел IV Республиканский суворовско-кадетский бал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Венский вальс, кадриль, полонез и полька. Новогодний республиканский суворовско-кадетский бал отгремел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На торжество собрались воспитанники кадетских училищ страны, специализированных лицеев МВД и МЧС и Минского суворовского военного училища. 60 пар этим вечером кружились в танце, а родители и гости бала окунулись в праздничную атмосферу красоты, грации и веселья.
Николай Пунько, воспитанник Минского суворовского военного училища:
Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Беларуси:
Каждый год учащиеся кадетских училищ постигают основы танца и сдают зачет по предмету «Мировая художественная культура». Новогодний бал постепенно превращается в добрую традицию.
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Новости Беларуси. Венский вальс, кадриль, полонез и полька. Новогодний республиканский суворовско-кадетский бал отгремел в Минске, сообщили в программе Новости «24...
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