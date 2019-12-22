Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси изъяли самую крупную в истории страны партию героина. Правоохранители обнаружили больше полутонны наркотиков, сообщает «МИР 24».



В ходе операции задержали четырех человек – граждан одной из средиземноморских стран. Контрабандный груз они держали в одном из районов Минска, на неприметном складе. Наркотики прятали в стене, затем их должны были переправить в страны Евросоюза – под видом белорусских диванов и матрасов. Общая стоимость нелегального груза превышает 50 миллионов евро.