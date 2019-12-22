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В Беларуси изъяли самую крупную в истории страны партию героина
23.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси изъяли самую крупную в истории страны партию героина. Правоохранители обнаружили больше полутонны наркотиков, сообщает «МИР 24».
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Наркотики должны были переправить в страны Евросоюза – под видом белорусских диванов и матрасов. Общая стоимость нелегального груза превышает 50 миллионов евро.
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