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В Беларуси изъяли самую крупную в истории страны партию героина

23.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси изъяли самую крупную в истории страны партию героина. Правоохранители обнаружили больше полутонны наркотиков, сообщает «МИР 24».

В ходе операции задержали четырех человек – граждан одной из средиземноморских стран. Контрабандный груз они держали в одном из районов Минска, на неприметном складе. Наркотики прятали в стене, затем их должны были переправить в страны Евросоюза – под видом белорусских диванов и матрасов. Общая стоимость нелегального груза превышает 50 миллионов евро.

Ранее МВД России ликвидировало крупный интернет-магазин наркотиков. Его работу  координировали через мессенджеры. Незаконный бизнес приносил его создателям каждый месяц около 10 миллионов рублей.



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Теги: Минск
 
 
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Наркотики должны были переправить в страны Евросоюза – под видом белорусских диванов и матрасов. Общая стоимость нелегального груза превышает 50 миллионов евро.
 
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