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«Две жизни в моих руках». Белоруска внезапно начала рожать на остановке, ей помогли муж и соседка

23.12.2019 22:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рождественским чудом, не иначе, можно назвать историю, которая случилась в деревне с говорящим названием Добринево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из ее жительниц поставили срок родов на 21 декабря. Но у ребенка были свои планы. В нужный момент рядом оказались только муж и соседка. Позже врачи назвали ситуацию экстремальной.

Подробности в материале Камиллы Шах.

«Две жизни в моих руках». Белоруска внезапно начала рожать на остановке, ей помогли муж и соседка

Камилла Шах, корреспондент:
Эта история началась на остановке. Молодая пара вышла из маршрутки, и вдруг стало ясно, что дальше идти женщина не может. Ее ребенок срочно решил появиться на свет. В панике супруги обратились за помощью в ближайший дом.

«Две жизни в моих руках». Белоруска внезапно начала рожать на остановке, ей помогли муж и соседка

18 декабря Светлана Алексеевна помнит во всех деталях. На часах было 16:07, когда к ней привели беременную женщину. Как люди деревенские, они, конечно, знали друг друга, но и подумать не могли, что однажды их судьбы сплетутся в одну. А в 16:15 в комнате было уже четверо: на свет появилась маленькая Кира.

«Две жизни в моих руках». Белоруска внезапно начала рожать на остановке, ей помогли муж и соседка

Светлана Буйнова, жительница Добринево:
Она мне кричит: «Тетя Света, я рожаю!» Я говорю: «Подожди, нет, не будешь ты еще рожать, успокойся. Что я буду делать? Кристина, потерпи!» Она: «Тетя Света, все, я не могу».

Я вижу головку – блин, что мне делать? Я в истерике, я в шоке, давай вытаскивать. Вытащила, все хорошо. За плечики так взяла, чтобы не повредить, чтобы что-то не случилось, это же ребенок. Это риск сумасшедший! Думаю: «Божечки!»

«Две жизни в моих руках». Белоруска внезапно начала рожать на остановке, ей помогли муж и соседка

Молодой папа не растерялся, помогал чем мог. Взял дочку на руки в первые минуты ее жизни. И, кажется, до сих пор находится под впечатлением. А к моменту приезда скорой малышка уже сладко спала.  

«Две жизни в моих руках». Белоруска внезапно начала рожать на остановке, ей помогли муж и соседка

Инесса Кобрина, заместитель главного врача Дзержинской центральной районной больницы:
Учитывая экстренную ситуацию, все было сделано правильно. Помощь была оказана вовремя. Потому что результат этой помощи то, что ребенок родился в удовлетворительном состоянии. Ребенок был здоров, он сразу закричал.

«Две жизни в моих руках». Белоруска внезапно начала рожать на остановке, ей помогли муж и соседка

3,5 килограмма, 50 сантиметров, 8/9 по шкале Апгар. За сухой медицинской сводкой – подвиг простого человека. Просим молодую маму передать несколько слов теперь уже родной тете Свете.

«Две жизни в моих руках». Белоруска внезапно начала рожать на остановке, ей помогли муж и соседка

Тетя Света, спасибо большое за такой момент, который я пережила. За тот момент, когда вы помогли родиться ей на свет. Я даже не знала, как бы это дальше все произошло бы.

«Две жизни в моих руках». Белоруска внезапно начала рожать на остановке, ей помогли муж и соседка

«Две жизни в моих руках». Белоруска внезапно начала рожать на остановке, ей помогли муж и соседка

Вот только сейчас у меня истерика начинается. Только до меня дошло, что я все-таки это сделала.
– Между прочим, врачи тоже сказали, что вы огромная молодец. Что большинство бы просто растерялось, а вы не побоялись взять такую ответственность.
– Нельзя было теряться. Мне никак нельзя. Это были две жизни в моих руках. Мне нельзя было теряться.

«Две жизни в моих руках». Белоруска внезапно начала рожать на остановке, ей помогли муж и соседка

Сегодня пятые сутки, маленькой Кире пора домой. На любительской съемке видно, что и этот путь она проделает в компании близких, а главное, надежных людей.

Люди в материале: Камилла Шах, Светлана Буйнова, Инесса Кобрина
 
 
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Новости Беларуси. Рождественским чудом, не иначе, можно назвать историю, которая случилась в деревне с говорящим названием Добринево, сообщили в программе Новости...
 
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