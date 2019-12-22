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«Две жизни в моих руках». Белоруска внезапно начала рожать на остановке, ей помогли муж и соседка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рождественским чудом, не иначе, можно назвать историю, которая случилась в деревне с говорящим названием Добринево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одной из ее жительниц поставили срок родов на 21 декабря. Но у ребенка были свои планы. В нужный момент рядом оказались только муж и соседка. Позже врачи назвали ситуацию экстремальной.
Подробности в материале Камиллы Шах.
Камилла Шах, корреспондент:
18 декабря Светлана Алексеевна помнит во всех деталях. На часах было 16:07, когда к ней привели беременную женщину. Как люди деревенские, они, конечно, знали друг друга, но и подумать не могли, что однажды их судьбы сплетутся в одну. А в 16:15 в комнате было уже четверо: на свет появилась маленькая Кира.
Светлана Буйнова, жительница Добринево:
Я вижу головку – блин, что мне делать? Я в истерике, я в шоке, давай вытаскивать. Вытащила, все хорошо. За плечики так взяла, чтобы не повредить, чтобы что-то не случилось, это же ребенок. Это риск сумасшедший! Думаю: «Божечки!»
Молодой папа не растерялся, помогал чем мог. Взял дочку на руки в первые минуты ее жизни. И, кажется, до сих пор находится под впечатлением. А к моменту приезда скорой малышка уже сладко спала.
Инесса Кобрина, заместитель главного врача Дзержинской центральной районной больницы:
3,5 килограмма, 50 сантиметров, 8/9 по шкале Апгар. За сухой медицинской сводкой – подвиг простого человека. Просим молодую маму передать несколько слов теперь уже родной тете Свете.
Тетя Света, спасибо большое за такой момент, который я пережила. За тот момент, когда вы помогли родиться ей на свет. Я даже не знала, как бы это дальше все произошло бы.
– Вот только сейчас у меня истерика начинается. Только до меня дошло, что я все-таки это сделала.
Сегодня пятые сутки, маленькой Кире пора домой. На любительской съемке видно, что и этот путь она проделает в компании близких, а главное, надежных людей.
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Новости Беларуси. Рождественским чудом, не иначе, можно назвать историю, которая случилась в деревне с говорящим названием Добринево, сообщили в программе Новости...
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