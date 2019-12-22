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«Я верю в волшебство». Воспитанников детского дома №7 Минска поздравили с Новым годом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» объединяет все больше белорусов. 23 декабря гостей встречали в детском доме номер семь в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Семья здесь большая – свыше 70 юных минчан. Так сложилось, что родительскую заботу и внимание они получают от воспитателей. С наступающим Рождеством и Новым годом ребят и их педагогов пришел поздравить премьер-министр Сергей Румас. Помимо традиционных сладостей дети получили в подарок новые технологии.
Как исполняются мечты – в репортаже Оксаны Семашко.
В этой большой семье стало чуточку больше смеха и радости в глазах. В доме, где одновременно проживают свыше 70 ребятишек, сегодня желанный праздник. Самому младшему всего пять, а старшему – 17.
Анастасия Дайнеко, воспитанница детского дома № 7 Минска:
Сегодня они танцуют, поют и читают стихи. И, несмотря на все перипетии, верят в исполнение желаний.
Оксана Семашко, корреспондент:
Есть еще одно желание, самое главное. Но о заветном вслух здесь не говорят.
Вероника Канаш, воспитанница детского дома № 7 Минска:
Сделать наших детей счастливее решил и премьер-министр Сергей Румас. По традиции без внимания в стране не оставляют ни одного ребенка. От правительства детям подарили сертификат на семь планшетов. Они помогут школьникам в учебе, а дошколятам позволят развивать интерактивное мышление.
Никита Савчик, воспитанник детского дома № 7 Минска:
Сладкие подарки, концерт, интерактивные конкурсы, плюшевые мыши и световое шоу – яркие воспоминания у детей останутся на целый год. И, что важно, они сегодня продемонстрировали всем свои таланты. К примеру, Матвей стал самым юным Дедом Морозом. В свои шесть он уже готов не только получать, но и с радостью дарить подарки.
Матвей Августинович, воспитанник детского дома № 7 Минска:
Андрей Танасенко, воспитанник детского дома № 7 Минска:
По словам педагогов, ребятам здесь некогда грустить. Многие сейчас отправились на каникулы туда, где тепло и солнышко. Остальные с нетерпением ждут главную елку страны.
Надежда Атанасова, воспитатель детского дома № 7 Минска:
Новогоднее настроение благотворительный марафон дарит всем. Поздравления принимают и дети участников войны в Афганистане.
Валерий Гайдукевич, председатель Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:
Помогают поверить в чудо детям и те, кто еще совсем недавно сам загадывал желание. Вчерашние выпускники детских домов сегодня с огромной теплотой вспоминают свои утренники.
Марианна Злынова, выпускница детского дома № 7 Минска:
Здесь стараются создать атмосферу как дома. И не поспоришь, когда за одним столом собирается столько людей, чтобы угостить друг друга выпечкой, приготовленной своими руками.
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Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» объединяет все больше белорусов. 23 декабря гостей встречали в детском доме номер семь в Минске, сообщили в...
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