Болотный футбол. Снимок из Гродненской области вошел в фотоподборку года Reuters

сообщает belmir.by. Для этого фотослужба агентства отобрала по одному снимку из каждой страны, в которой побывали за это время ее корреспонденты,belmir.by.





В итоге получилась подборка из 162 снимков. Попала в нее и фотография из Беларуси. Она сделана, судя по всему, на чемпионате Гродненской области по болотному футболу, который прошел 10 августа в рамках «Праздника моря» на Августовском канале.













В частности, на снимке Василий Федосенко запечатлел в динамике момент соревнований. Женщина, расположенная лицом к объективу, наносит удар по воротам, а вторая, расположенная спиной, с надписью «Щучин» на футболке, готовится отразить этот удар.





Героями других фото, вошедших в подборку от Reuters «Одна страна, один год, один кадр», стали, например, британский принц Чарльз, шведская активистка Грета Тунберг, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, американская модель Ким Кардашьян и другие.



