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Болотный футбол. Снимок из Гродненской области вошел в фотоподборку года Reuters

23.12.2019 23:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Reuters решило показать, насколько богатым на интересные события был уходящий 2019 год в мире.

 Для этого фотослужба агентства отобрала по одному снимку из каждой страны, в которой побывали за это время ее корреспонденты, сообщает belmir.by.

В итоге получилась подборка из 162 снимков. Попала в нее и фотография из Беларуси. Она сделана, судя по всему, на чемпионате Гродненской области по болотному футболу, который прошел 10 августа в рамках «Праздника моря» на Августовском канале.



В частности, на снимке Василий Федосенко запечатлел в динамике момент соревнований. Женщина, расположенная лицом к объективу, наносит удар по воротам, а вторая, расположенная спиной, с надписью «Щучин» на футболке, готовится отразить этот удар.

Героями других фото, вошедших в подборку от Reuters «Одна страна, один год, один кадр», стали, например, британский принц Чарльз, шведская активистка Грета Тунберг, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, американская модель Ким Кардашьян и другие.
 
 
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Reuters решило показать, насколько богатым на интересные события был уходящий 2019 год в мире.
 
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