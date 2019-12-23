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Женская команда «Цмоки» победила «Горзонт-2 РЦОП»

23.12.2019 23:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женская команда «Цмоки-Минск» одолела «Горизонт-2 РЦОП» в рамках чемпионата страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская команда «Цмоки» победила «Горзонт-2 РЦОП»

Самыми сильными в исполнении «драконш» получились первая и заключительная четверти: в них они заработали по 27 и 26 очков соответственно. А вот менее опытные соперницы, к своему удивлению, смогли оказать достойное сопротивление «Цмокам». Тем не менее, победу по итогу отпраздновали именно «драконши» – 85:71.

Женская команда «Цмоки» победила «Горзонт-2 РЦОП»

Ксения Молчан, нападающая команды «Горизонт-2 РЦОП»:
Реально молодцы, что мы сплоченно играли. Предыдущие игры мы как-то играли не командную игру больше, каждый сам за себя. А сейчас мы собрались, послушали тренера, его указания, и пошла командная игра.

Эта победа для минчанок стала четвертой кряду. Женские «Цмоки» идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси.

Люди в материале: Ксения Молчан
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Женская команда «Цмоки-Минск» одолела «Горизонт-2 РЦОП» в рамках чемпионата страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Самыми сильными в...
 
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