Самых опасных хакеров мира во главе с россиянином уличили в связи с Япончиком

сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на открытые данные и информацию источника, связанного с расследованием в США. Об этом«Радио Свобода» со ссылкой на открытые данные и информацию источника, связанного с расследованием в США.









Вор в законе Вячеслав Иваньков, он же Япончик





По данным издания, супруга предполагаемого лидера Evil Corp. Максима Якубца Алена Бендерская, владеет двумя фирмами вместе с Отари Садовым — возможным сыном Леонида Садова (Лени Ассирийского), правой руки и племянника Япончика.





В интернете наступила новая эра. Теперь абсолютно каждый находится под угрозой

Речь идет о магазинах спортивной одежды Plein Sport, которую любили носить Якубец и его друзья из Evil Corp. Согласно базам данных, двумя столичными магазинами бренда управляют две компании, частью каждой из которых владеет и Садов. Как утверждается, помимо Plein Sport, с Отари Садовым связаны и другие фирмы. В одной из них — ЗАО «Центр» — он является директором, а учредителем — Леонид Садов.





По словам источника «Радио Свобода», Evil Corp. занималась отмыванием денег, в том числе и через инвестиции в недвижимость. Собеседник издания подчеркнул, что Якубец привлек к работе Evil Cor.p некоего вора в законе.На «Радио Свобода» уточнили, что пока не обнаружили подтверждений «коронации» Лени Ассирийского.









Якубец обвиняется в управлении хакерской группировкой Evil Corp., которую Национальное криминальное агентство Великобритании (аналог американский ФБР) называет самой опасной в мире. 32-летнего россиянина подозревают в международном компьютерном взломе и банковском мошенничестве. По данным зарубежных ведомств, первые преступления были совершены в мае 2009 года. Хакеры в том числе создали и внедрили вредоносное программное обеспечение, позволившее красть деньги с банковских счетов.



