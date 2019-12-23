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Самых опасных хакеров мира во главе с россиянином уличили в связи с Япончиком

23.12.2019 21:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российские хакеры из группировки Evil Corp., которую британские спецслужбы называют опаснейшей в мире, могут быть связаны с криминалом, в частности,с вором в законе Вячеславом Иваньковым, более известным как Япончик.

 Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на открытые данные и информацию источника, связанного с расследованием в США.


Вор в законе Вячеслав Иваньков, он же Япончик


По данным издания, супруга предполагаемого лидера Evil Corp. Максима Якубца Алена Бендерская, владеет двумя фирмами вместе с Отари Садовым — возможным сыном Леонида Садова (Лени Ассирийского), правой руки и племянника Япончика.

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Речь идет о магазинах спортивной одежды Plein Sport, которую любили носить Якубец и его друзья из Evil Corp. Согласно базам данных, двумя столичными магазинами бренда управляют две компании, частью каждой из которых владеет и Садов. Как утверждается, помимо Plein Sport, с Отари Садовым связаны и другие фирмы. В одной из них — ЗАО «Центр» — он является директором, а учредителем — Леонид Садов.

По словам источника «Радио Свобода», Evil Corp. занималась отмыванием денег, в том числе и через инвестиции в недвижимость. Собеседник издания подчеркнул, что Якубец привлек к работе Evil Cor.p некоего вора в законе.На «Радио Свобода» уточнили, что пока не обнаружили подтверждений «коронации» Лени Ассирийского.


Якубец обвиняется в управлении хакерской группировкой Evil Corp., которую Национальное криминальное агентство Великобритании (аналог американский ФБР) называет самой опасной в мире. 32-летнего россиянина подозревают в международном компьютерном взломе и банковском мошенничестве. По данным зарубежных ведомств, первые преступления были совершены в мае 2009 года. Хакеры в том числе создали и внедрили вредоносное программное обеспечение, позволившее красть деньги с банковских счетов.

За помощь в поимке хакера американские власти пообещали рекордную сумму в пять миллионов долларов. За связь с Evil Corp. Минфин США ввел санкции в отношении 17 физических лиц, включая россиян и граждан Украины. Помимо Якубца, в списке фигурантов оказались Игорь Турашев, который вместе с Якубцом подозревается в махинациях с ПО для компьютеров, пишет lenta.ru
 
 
Ссылка на источник 22
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Российские хакеры из группировки Evil Corp., которую британские спецслужбы называют опаснейшей в мире, могут быть связаны с криминалом, в частности,с вором в законе...
 
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