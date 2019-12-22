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Белорусские судьи будут проходить психологическое тестирование
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Законный вопрос – а судьи кто? – поднимали на встрече Президента Беларуси и председателя Верховного суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ближайшее время те, кто претендует на право вершить судьбы, будут проходить психологическое тестирование. Работа стрессовая, а ум должен быть ясным в любой ситуации. Только здравый подход и к преступлениям, и к наказаниям поможет сохранить баланс всей системы правосудия.
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Новости Беларуси. Законный вопрос – а судьи кто? – поднимали на встрече Президента Беларуси и председателя Верховного суда, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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